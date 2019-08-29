د. صالح الفهدي | سلطنة عمان

سنعيشُ نحملُها الهمومَ إِلى الثَّرى

هيهاتَ أَنْ نَحيـا بغيرِ هُمـــومِ

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مَنْ يطلبِ العلياءَ يَشْغُلُ عَقْلَـهُ

هَمٌّ إِليـــها، فهــــو غيرُ مَلومِ

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يقضي اللَّياليَ في تَدَبُّرِ سَعْيِهِ

ما بينَ سُهْدٍ مُجْهِدٍ، وسُهُومِ

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فاحْسَبْ خَلِيَّ الْهَمِّ خائـرَ هِمَّةٍ

فالمجدُ يُحْصَدُ بعدَ طولِ لـُـزُومِ

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لو قد خلا الإنسانُ مِنْ هَمٍّ فَمَا

عَرِكَ التَّجاربَ من نقيعِ سُمومِ

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مَنْ يطلبِ الرَّاحاتِ يُسْلِمُ أَمْرَهُ

مع كلِّ معتوهٍ وكلِّ لئيمِ

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فَيَهِيمُ، يَبْحَثُ عن صفاوةِ بالِهِ

حتى يُضَلَّلَ في متاهِ وُهُومِ..!

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لا يُفِرِقُ الحِسَّ الأَبِيَّ مِنَ الأَسى

سيَّانَ أمرُهُمَا لغيرِ عظيمِ

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مَنْ يحملِ الْهَمَّ الْعَتِيَّ يَنَلْ بِهِ

عِزّاً، فلا يُحْنَى لِظُلْمِ غَشِيْمِ

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الْحُرُّ يشربُ ماءَهُ رغمَ القَذَى

ماءً قُراحاً من سكيبِ غُيومِ

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والعبدُ يهربُ عن نوازلِ خَطْبِهِ

شتَّانَ بينَ مُشَايِعٍ وزعيمِ!

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هذان إنسانانِ يفْرُقُ بينهم

همُّ العزائمِ في متونِ جسومِ.