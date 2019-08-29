الخميس, 29 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

اليمن: "الشرعية" تنتزع عدن من "الانفصاليين الجنوبيين"

الخميس 29 أغسطس 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

اليمن: "الشرعية" تنتزع عدن من "الانفصاليين الجنوبيين"

عدن - رويترز

سيطرتْ قوات الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، على مطار عدن من الانفصاليين الجنوبيين، وهاجمتْ الضواحي الشرقية للمدينة في تجدُّدٍ للقتال الذي عمَّق الصدع بين الشركاء المفترضين في تحالف تقوده السعودية.

واستعادتْ قوات الحكومة -المدعومة من السعودية- معظم البلدات المجاورة التي استولى عليها الانفصاليون -الذين تساندهم الإمارات- قبل المُضي قُدما صوب عدن، مقر الحكومة المؤقت. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - على تويتر: إنَّ القوات الحكومية انتزعتْ السيطرة على مطار عدن من الانفصاليين الجنوبيين، وهو ما أكَّده سُكان أيضا. وقال شهود إنَّ الطرفيْن تبادَلا إطلاق نيران المدفعية في مختلف أرجاء عدن، لكنَّ الانفصاليين الجنوبيين انسحبوا من بعض المواقع ونقاط التفتيش؛ مما مكَّن القوات الحكومية من الوصول إلى أحياء في وسط المدينة. وشوُهدِت قوات الحكومة وهي تُؤمن مناطق حول القصر الرئاسي ومقر البنك المركزي. وقال رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد -في بيان- إنَّ عودة الدولة إلى عدن انتصار لكل اليمنيين، داعيا إلى إصلاح الأجهزة الأمنية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 يوليو 2015

اليمن: قوات هادي تنتزع السيطرة من "آخر معاقل الحوثيين" في عدن

المزيد

03 مارس 2015

السفير الأمريكي في اليمن يدعم "الشرعية الدستورية" لهادي ويحث على استئناف الحوار الوطني

المزيد

06 مايو 2015

"تشاورية الرياض" : قادة الخليج يجددون دعم "الشرعية" في اليمن.. و"سلمية الاتفاق النووي" شرطا لعلاقات متوازنة مع إيران

المزيد

05 سبتمبر 2017

موسكو تحذر واشنطن من إمداد أوكرانيا بأسلحة دفاعية وتلوّح بتوسيع حملات الانفصاليين

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشرطة تحتفل بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة الخابورة ومبنى الخدمات

المحليات - شرطة

السلطنة تحتفل بذكرى هجرة المُصطفى

المحليات - أخبار

"العمانية لحقوق الإنسان" ترد على تعرض عاملة إفريقية للأذى

المحليات - أخبار

حلقة العمل العاشرة للترشيد الكهربائي والمائي توصي بتحفيز البحث العلمي لتطوير تقنيات التخزين واستراتيجية خفض الفاقد

الاقتصاد - محلي

تنويه للطلاب العمانيين المبتعثين في أستراليا ونيوزيلندا

المحليات - تعليم

"حماية المستهلك" تحذر من موقع إلكتروني لبيع المنتجات المقلدة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة