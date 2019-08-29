اليمن: "الشرعية" تنتزع عدن من "الانفصاليين الجنوبيين"

عدن - رويترز

سيطرتْ قوات الحكومة اليمنية، أمس الأربعاء، على مطار عدن من الانفصاليين الجنوبيين، وهاجمتْ الضواحي الشرقية للمدينة في تجدُّدٍ للقتال الذي عمَّق الصدع بين الشركاء المفترضين في تحالف تقوده السعودية.

واستعادتْ قوات الحكومة -المدعومة من السعودية- معظم البلدات المجاورة التي استولى عليها الانفصاليون -الذين تساندهم الإمارات- قبل المُضي قُدما صوب عدن، مقر الحكومة المؤقت. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني - على تويتر: إنَّ القوات الحكومية انتزعتْ السيطرة على مطار عدن من الانفصاليين الجنوبيين، وهو ما أكَّده سُكان أيضا. وقال شهود إنَّ الطرفيْن تبادَلا إطلاق نيران المدفعية في مختلف أرجاء عدن، لكنَّ الانفصاليين الجنوبيين انسحبوا من بعض المواقع ونقاط التفتيش؛ مما مكَّن القوات الحكومية من الوصول إلى أحياء في وسط المدينة. وشوُهدِت قوات الحكومة وهي تُؤمن مناطق حول القصر الرئاسي ومقر البنك المركزي. وقال رئيس الوزراء معين عبدالملك سعيد -في بيان- إنَّ عودة الدولة إلى عدن انتصار لكل اليمنيين، داعيا إلى إصلاح الأجهزة الأمنية.