الخميس, 29 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
33 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

حلقة عمل لتقييم النظام.. واستعراض وضع "المؤشرات الأساسية" للسلطنة

"منظمة الصحّة" تشيد بدور النظام الوطني للمعلومات الصحية في رفد الرؤى الاستراتيجية للقطاع

الخميس 29 أغسطس 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

"منظمة الصحّة" تشيد بدور النظام الوطني للمعلومات الصحية في رفد الرؤى الاستراتيجية للقطاع

مسقط - الرؤية

تصوير/ خميس السعيدي

نظمت وزارة الصحة صباح أمس الأربعاء، ممثلة في المديرية العامة للتخطيط والدراسات دائرة المعلومات والإحصاء، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حلقة عمل حول "تقييم النظام الوطني للمعلومات الصحية"، وذلك تحت رعاية سعادة السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبحضور سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، وسعادة أكجيمال ماجتيموفا ممثلة منظمة الصحة العالمية بالسلطنة، وعدد من مسؤولي وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة بالصحة وخبراء منظمة الصحة العالمية.

ورحب الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات بالوزارة في كلمته بجميع المشاركين موضحا أهمية مثل هذه حلقات العمل والتعاون المستمر بين المنظمات الدولية والسلطنة لتطوير الخدمات الصحية بشكل عام ونظام المعلومات الصحية. مشيدا بدور منظمة الصحة العالمية في هذا الجانب. وأوضح أنّ أول تقييم للنظام الوطني للمعلومات الصحية أُجري في عام 2008 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وشبكة القياسات الصحية الدولية، وقد تمّ العمل بما جاء في التقييم في تطوير النظام في الخطة الخمسية الثامنة والتاسعة، مؤكدا أن الرؤى والاستراتيجيات تم تحديدها وفقا للنظرة المستقبلية للنظام الصحي "الصحة 2050" وتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية عمان 2040. وأشار القاسمي إلى حلقة العمل تهدف إلى تحديد الوضع الحالي والتحديات الرئيسة المحصلة من الزيارات الميدانية لتقييم نظام المعلومات الصحيّة وصياغة توصيات للتعامل مع مسبباتها ووضع تصور للحلول الممكنة لتجاوزها، بما في ذلك تحديد الإجراءات ذات الأولوية، إلى جانب مناقشة سياسة المعلومات الصحية للنظام الصحي وآلية جمع وتحليل البيانات من أجل ترجمة السياسات المعلنة والالتزامات الإقليمية والدولية إلى واقع عملي وتقديم نتائج المراجعة إلى وزارة الصحة وغيرها من الجهات ذات العلاقة في النظام الوطني للمعلومات الصحية لضمان الفهم والاتفاق على النتائج.

وألقت سعادة الدكتورة أكجيمال ماجتيموفا ممثلة مكتب منظمة الصحة العالمية بالسلطنة كلمة المنظمة أعربت فيها عن ارتياحها بمستوى الخدمات الصحيّة وتطور نظام المعلومات الصحية في السلطنة والدور الحيوي الذي يسهم به نظام المعلومات الصحية في الخروج بمؤشرات دقيقة يتم استخدامها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتطوير الأنظمة الصحية ومنها استراتيجية التعاون بين السلطنة والمنظمة والاستراتيجيات الدولية ذات العلاقة بالصحة.

من جهته، استعرض الدكتور هنري المسؤول الفني بقسم المعلومات الصحية والإحصاء بمنظمة الصحة العالمية بإقليم شرق التوسط، دور المنظمة في دعم وتعزيز نظم المعلومات الصحية في الدول التابعة للمكتب الإقليمي للشرق المتوسط. وموضحا آلية مراجعة نظام المعلومات الصحية في السلطنة.

واليوم تشهد الحلقة في يومها الثاني تقديم عرض مرئي عن وضع المؤشرات الأساسية الصحية للسلطنة في قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية، متبوعة بالملاحظات من المشاركين. وسيقوم وفد منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الفريق المكون من وزارة الصحة باستعراض أبرز المستجدات التي من شأنها تطوير نظام المعلومات الصحية. ومن المقرر أن يتم تشكيل فرق عمل لتحديد الأولويات لتطوير النظام ووضع خطة عمل للوصول إلى هذه الأهداف المرجوة للعمل بها في الخطة الخمسية العاشرة للتنمية الصحية (2021- 2025).

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 أغسطس 2019

"منظمة الصحة" تبدأ برنامج تقييم النظام الوطني للمعلومات الصحية.. وندوة موسعة لطرح مقترحات التطوير المستقبلية

المزيد

07 يونيو 2016

الصين تشيد بدور السلطنة في دعم الاستقرار العالمي.. وتأمل زيادة الاستثمارات المشتركة

المزيد

11 نوفمبر 2015

منظمة المرأة العربية تشيد بجهود السلطنة في مجالات التمكين النسوي

المزيد

19 أغسطس 2015

ألمانيا تشيد بدور السلطنة في إرساء السلام.. وبن علوي: مسقط وبرلين متفقتان بشأن القضايا الإقليمية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشرطة تحتفل بافتتاح المبنى الجديد لمركز شرطة الخابورة ومبنى الخدمات

المحليات - شرطة

السلطنة تحتفل بذكرى هجرة المُصطفى

المحليات - أخبار

"العمانية لحقوق الإنسان" ترد على تعرض عاملة إفريقية للأذى

المحليات - أخبار

حلقة العمل العاشرة للترشيد الكهربائي والمائي توصي بتحفيز البحث العلمي لتطوير تقنيات التخزين واستراتيجية خفض الفاقد

الاقتصاد - محلي

تنويه للطلاب العمانيين المبتعثين في أستراليا ونيوزيلندا

المحليات - تعليم

"حماية المستهلك" تحذر من موقع إلكتروني لبيع المنتجات المقلدة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

إعلان أسفل الأكثر قراءة