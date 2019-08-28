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"الطفل المعجزة" يخرج للحياة بعد وفاة أمه بـ3 أشهر!

الأربعاء 28 أغسطس 2019 09:03 م بتوقيت مسقط

"الطفل المعجزة" يخرج للحياة بعد وفاة أمه بـ3 أشهر!

براغ - العمانية

وضعتْ امرأة في جمهورية التشيك طفلًا بعد مَوْتها سريريًّا منذ 3 أشهر، بسبب إصابتها بنزيف في المخ خلال الأسبوع الـ16 من الحمل، في حالة وُصِفَت بـ"المعجزة" التي لا نظير لها في العالم.

وذكرت محطة "سي.تي" التليفزيونية الحكومية أنَّ الطفل ولد عبر عملية قيصرية في منتصف شهر أغسطس، ويبلغ وزنه 2.1 كيلوجرام، مشيرة إلى أنه قد تم وقف أجهزة دعم الحياة للأم بعد الولادة. وكانت الأم -27 عامًا- قد أصيبت بنزيف في المخ وتدهورت حالتها أثناء نقلها للمستشفى، وأعلن الأطباء موتها سريريًّا بعد توقف مخها عن العمل.

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