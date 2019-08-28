جولة افتتاحية مثيرة للدوري السعودي: عروض مقنعة وغيابات مؤثرة

الرياض - رويترز

رغم أنَّ الوقت لا يزال مُبكرًا، فإنه إذا كان من الممكن استخراج أي مؤشرات من الجولة الافتتاحية للدوري السعودي، فإنَّه من المرجح أن يستمر الصراع بين النصر والهلال، على لقب هذا الموسم مع إمكانية دخول الاتحاد لو طوَّر مستواه.

وتفوق النصر -حامل اللقب- (2-صفر) دون عناء على ضمك، فيما انتفض الهلال بعد التأخر بهدف، وفاز (4-2) على أبها بعد عرض مقنع، فيما احتاج الاتحاد لهدفين بالشوط الثاني ليحول التعادل لانتصار (3-1) على الرائد. ويعتمد النصر على تشكيلة هجومية قوية، ويستمتع الفريق بعنصر الاستقرار في ظل بقاء أغلب لاعبي الموسم الماضي.

وسيحاول النصر -الذي أحرز اللقب بفارق نقطة واحدة عن الهلال، لكن بفارق ضخم عن باقي المنافسين- استكمال سلسلة انتصارات بعدما أنهى الموسم الماضي بتحقيق 11 فوزًا في 12 مباراة، عندما يلعب غدا الجمعة مع الفتح الذي خسر (2-1) أمام الشباب في أول جولة.

وأقنع الهلال المشجعين رغم التعادل دون أهداف في ضيافة غريمه الاتحاد في جدة خلال ذهاب دور الثمانية في دوري الأبطال، الثلاثاء الماضي، وبات قريبًا من انتزاع بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي.

وسيلعب الهلال بقيادة الفرنسي الخطير بافتيمبي جوميز، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، في الجولة الثانية مع الرائد يوم السبت المقبل.

أما الاتحاد، الذي سيفتقد لاعبه مروان دا كوستا لمدة أسبوعين على الأقل؛ بسبب إصابة عضلية، فسيختتم الجولة أمام التعاون، يوم السبت. ولم يظهر التعاون في التعادل (1-1) مع الحزم بالمستوى الذي جعله يحتل المركز الثالث بالموسم الماضي وسيحاول التعافي سريعا. ويتطلع الأهلي أيضًا، إلى نسيان الخروج من دوري الأبطال، أمام الهلال من دور الستة عشر، واستقبال هدف قرب النهاية في التعادل (1-1) مع العدالة، والتعويض سريعًا أمام الاتفاق يوم السبت.