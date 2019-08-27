الثلاثاء, 27 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

37 مستفيدا من برنامج "شل العُمانية" للتدريب الصيفي

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 07:25 م بتوقيت مسقط

37 مستفيدا من برنامج "شل العُمانية" للتدريب الصيفي

مسقط – الرؤية

 

تواصل شركة شل العمانية للتسويق جهودها لرعاية وتمكين الشباب العُماني، من خلال برنامج التدريب الصيفي الذي يضمن تطوير المهارات أثناء العمل للطلاب العُمانيين من مختلف المؤسسات التعليمية المحلية والدولية.

وتم توزيع 37 متدربا على الأقسام المختلفة بالشركة، بهدف إكساب المتدربين المعرفة في بيئة مهنية، والاستفادة من الموارد والخبرات العالمية التي تتمتع بها الشركة، وتطوير المهارات المهنية ليتميزوا في مشوارهم الوظيفي من خلال التعلم على يد نخبة من ذوي الخبرة في السوق المحلي والعالمي.

وقال عصام البوسعيدي مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة: تماشياً مع إيماننا بالجيل الصاعد من الشباب العماني، نعمل باستمرار على خلق فرص وتصميم برامج لتمكينهم نحو مستقبل أكثر إشراقًا. ويعد برنامج التدريب الصيفي أحد الأمثلة على هذه البرامج التي نؤمن بأهميتها نظرا لدوره في تزويد المواهب الشابة بالمعرفة والمهارات اللازمة للتفوق والتميز في مجالات سوق العمل التنافسية بشكل متزايد.

ويعد برنامج شل للتدريب الصيفي جزءًا من برامجها السنوية للمسؤولية الاجتماعية، ومن خلاله تنقل شل العُمانية الخبرة المتنوعة التي يمتلكها موظفوها المتمرسون إلى المتدربين، والذين سيوجهونهم ويشرفون على فترة تدريبهم. وتتطلع الشركة إلى تدريب وتطوير الجيل الجديد ودعم الطلاب من مختلف أنحاء السلطنة لاستكشاف وتعزيز اهتماماتهم وتأسيس حياتهم المهنية في القطاع.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 أغسطس 2018

57 مستفيدا من برنامج "عمانتل" للتدريب الصيفي بمختلف الدوائر والأقسام الفنية والإدارية

المزيد

04 أغسطس 2018

32 مستفيدا من برنامج "شل" للتدريب الصيفي

المزيد

01 أبريل 2019

50 مستفيدا من برنامج بنك مسقط للتدريب المقرون بالتشغيل

المزيد

01 أكتوبر 2018

أكثر من 670 مستفيدا من برنامج "أوريدو" للتدريب الوظيفي وتمكين الشباب العماني

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

اصطدام طائر برحلة طيران السلام (دكا – مسقط)

الاقتصاد - محلي

عبري تحتضن الجولة التعريفية الأولى بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب".. 18 سبتمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

إسناد أول العقود الإنشائية بمدينة "خزائن" الاقتصادية بقيمة 9.2 مليون ريال عماني

الاقتصاد - محلي

بلدية مسقط: إزالة 68 حيازة بقريات خلال 7 سنوات

المحليات - أخبار

وضع حجر أساس مجمع الفراهيدي.. أول مشروع سكني للطلبة في مسقط

الاقتصاد - محلي

شاهد .. ملثمو فيديو "السرقة والخطف" في قبضة الشرطة

المحليات - شرطة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

أول تعليق رسمي سعودي على "توتر العلاقات مع الإمارات"

دولي - أخبار

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة