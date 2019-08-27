37 مستفيدا من برنامج "شل العُمانية" للتدريب الصيفي

مسقط – الرؤية

تواصل شركة شل العمانية للتسويق جهودها لرعاية وتمكين الشباب العُماني، من خلال برنامج التدريب الصيفي الذي يضمن تطوير المهارات أثناء العمل للطلاب العُمانيين من مختلف المؤسسات التعليمية المحلية والدولية.

وتم توزيع 37 متدربا على الأقسام المختلفة بالشركة، بهدف إكساب المتدربين المعرفة في بيئة مهنية، والاستفادة من الموارد والخبرات العالمية التي تتمتع بها الشركة، وتطوير المهارات المهنية ليتميزوا في مشوارهم الوظيفي من خلال التعلم على يد نخبة من ذوي الخبرة في السوق المحلي والعالمي.

وقال عصام البوسعيدي مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالشركة: تماشياً مع إيماننا بالجيل الصاعد من الشباب العماني، نعمل باستمرار على خلق فرص وتصميم برامج لتمكينهم نحو مستقبل أكثر إشراقًا. ويعد برنامج التدريب الصيفي أحد الأمثلة على هذه البرامج التي نؤمن بأهميتها نظرا لدوره في تزويد المواهب الشابة بالمعرفة والمهارات اللازمة للتفوق والتميز في مجالات سوق العمل التنافسية بشكل متزايد.

ويعد برنامج شل للتدريب الصيفي جزءًا من برامجها السنوية للمسؤولية الاجتماعية، ومن خلاله تنقل شل العُمانية الخبرة المتنوعة التي يمتلكها موظفوها المتمرسون إلى المتدربين، والذين سيوجهونهم ويشرفون على فترة تدريبهم. وتتطلع الشركة إلى تدريب وتطوير الجيل الجديد ودعم الطلاب من مختلف أنحاء السلطنة لاستكشاف وتعزيز اهتماماتهم وتأسيس حياتهم المهنية في القطاع.