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"إنفوتيك" تحصد جائزة أفضل شريك لـ"Aptec"

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 04:44 م بتوقيت مسقط

"إنفوتيك" تحصد جائزة أفضل شريك لـ"Aptec"

مسقط – الرؤية

حازت شركة خدمات الكمبيوتر العمانية "إنفوتيك" إحدى شركات مؤسسة الزبير المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جائزة أفضل شريك لـAptec  في برنامج الولاء لنادي النخبة.

وتعد aptec إحدى شركاتIngram Micro، وواحدة من أكبر موزعي ومقدّمي حلول التكنولوجيا ذات القيمة المضافة في الشرق الأوسط وتركيا وافريقيا. وقد امتدت الشراكة بين شركة إنفوتيك و Aptec   عدة قرون.

وقال أنو شيريان مساعد المدير العام: سعداء بكوننا ضمن الفائزين بجائزة أفضل شركاء إعادة البيع من قبل Ingram Micro، حيث تمكنا من تقديم العديد من الحلول التكنولوجية من الجيل الجديد للعملاء في السلطنة من خلال هذه العلاقة التجارية.

وقال بهاء صلاح الدين، المدير التنفيذي للمبيعات والعضو المنتدب: نفخر بالشراكة مع إنفوت، التي تقدم حلولا متكاملة في تقنية المعلومات منذ نحو ثلاثة عقود في صناعة تكنولوجيا المعلومات ويشرفنا الاعتراف بهم كأحد أفضل شركائنا.

وتعد شركة إنفوتك إحدى الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والحلول البرمجية، وتسعى لأن تكون واحدة من المطورين في مجال البرمجيات وعالم التكنولوجيا بصفة عامة. وتقدم مجموعة من حلول تقنية المعلومات المبتكرة الشاملة مثل التخزين والمحاكاة الافتراضية وحلول الشبكات والأمن ومركز البيانات وإدارة البنية التحتية لقواعد البيانات في السلطنة، وتوفر حلولا لاستعادة القدرة على العمل بعد الحوادث الطبيعية التي قد تؤثر على الأنظمة من أجل ضمان استمرارية في العمل وتقديم خدمات الإدارة والدعم وغيرها من الخدمات المتخصصة في هذا القطاع. كما تقدم العديد من الحلول البرمجية مثل إدارة العلاقات مع العملاء والتعاون وإدارة الأعمال.

ويشار إلى أن شركةAptec، إحدى شركاتIngram Micro ، وتعد موزعًا رائدًا للتكنولوجيا مع شبكة واسعة من الموزعين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهي الموزع المعتمد لمعظم الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المصنعة في العالم. وتنتشر فروع الشركة في 5 دول هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسلطنة ومصر ولبنان إضافة الى بلاد الشام وليبيا وعدد من بلدان الشرق الأدنى. كما توفر الشركة مجموعة متكاملة من التكنولوجيا العالمية وخدمات سلسلة التوريد للشركات في جميع أنحاء العالم. وتتمتع بخبرة طويلة في التكنولوجيا والتنقل والحوسبة السحابية وسلسلة التوريد حيث تمكن شركاؤها من العمل بكفاءة ونجاح في الأسواق التي يخدمونها.

 

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