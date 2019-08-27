20 فائزًا بجوائز بنك مسقط في السحب الشهري على برنامج "حول راتبك"

مسقط - الرؤية

أجرى بنك مسقط السحب الشهري الخاص بشهر يوليو على جوائز برنامج "حول راتبك" في المقر الرئيسي لصيدلية مسقط بحضور ديليب ميهتا، نائب المدير التنفيذي لصيدلية مسقط، وريا بنت حبيب الشكيلية، مدير إقليمي لفروع بنك مسقط في محافظة مسقط، وعدد من مسؤولي المؤسستين، وذلك ضمن برنامج "المزيونة" للادخار.

وأجرى ديليب السحب على 20 جائزة مالية مخصصة للزبائن بينها 10 جوائز لمن بلغت رواتبهم أكثر من 1000 ريال عماني و10 جوائز لمن بلغت رواتبهم أقل من 1000 ريال عماني، علما بأنّ كل زبون فائز في السحب يحصل على جائزة مالية قيمتها 500 ريال عماني يجري تقديمها للزبون شهرياً ولمدة عام. وسيواصل بنك مسقط إجراء السحوبات شهريا لبرنامج "حول راتبك" طوال العام.

وقدمت ريا بنت حبيب الشكيلية، مدير إقليمي لفروع بنك مسقط في محافظة مسقط، التهنئة للفائزين في السحوبات الشهرية لبرنامج "حول راتبك" ضمن السحوبات المخصصة لبرنامج المزيونة للإدخار لعام 2019 مشيرة إلى أنّ البرنامج يُحظى بمتابعة مجموعة كبيرة من الزبائن الذين يرغبون في تحويل حساباتهم إلى بنك مسقط والاستفادة من الخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك، حيث يحرص البنك على طرح خدمات ومزايا جديدة تلبي احتياجات الزبائن وتقدم لهم قيمة مضافة.

وأوضحت أنّ برنامج "حول راتبك" يعد فرصة كبيرة لكافة الزبائن والجمهور بشكل عام للفوز بجوائز مالية قيمة ومضاعفة الراتب بالحصول على 500 ريال عماني شهرياً وعلى مدار العام حيث يدخل الزبون مباشرة بعد الانتقال إلى بنك مسقط في السحوبات الشهرية فقد يكون من بين 20 فائزاً شهريا يحصلون على 500 ريال عماني.

وقد دشّن بنك مسقط في بداية العام برنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019 بتخصيص جوائز مالية تصل إلى 10 ملايين ريال عماني لتشكل أكبر مجموع جوائز مالية تقدمها مؤسسة مالية بالسلطنة، بهدف تشجيع الجمهور على الادخار والتوفير، كما تمّ استحداث عدد من الجوائز من بينها جوائز مالية للاحتفاء بيوم الشباب ضمن حساب "شبابي" بحيث سيفوز 50 فائزاً كل فائز سيحصل على جائزة قيمتها 500 ريال عماني. وكمكافأة للزبائن وتقديراً لولائهم وثقتهم ببنك مسقط تمّ تخصيص ثلاث سحوبات في العام لكل زبون لديه حساب فالبنك لأكثر من 10 سنوات وفي حسابه 100 ريال فما فوق يدخل السحب مباشرة للفوز بجائزة قيمتها 500 ريال لـ 50 فائزاً في كل سحب.