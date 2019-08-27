شيء من الوحي



مصطفى جمعة | ليبيا

شيءٌ من الوحي

يُنضج عناقيدَ أرواحٍ

سكنت خصلاتك المدلهمّة . اليوم...شيءٌ من اقتراب المسافة

يشي بالوجع الممهور بشفتيك

مدينةٌ أَنتِ لي كمشهدٍ لم يكتمل

في لوحةٍ معلقة بقنديل من حلم ضوءهُ يتماهى

مع ملامح العصف

الكامن في هدأةِ العناق

بين الإسم والصورة

في تراتيل عشق صامت

صمتَ سحابةٍ بيضاء

في صخب الرّمادى و الأزرق

بين الأفق البعيد

المُظلّل بحاجبيك

وسَمْرة بَشرتي

التي أَلِفت تحدّي الغواية

على أسوار الأنوثة

في مدنٍ من أساطير

وفي الحب المفقود

المهدور علي نهدين من النور

يغزوهما التّوقُ كلَّ حينٍ

ثُم علي شُرفتهما البيضاء

يندَحِر..

أيّ إثم هذا الذي يرتكبهُ

من يكتب الشعر عن نهدَيك؟

أي إثمٍ هذا الذي يرتكبه

نبيٌّ في العشق

لم يُوحَىٰ إليه.....