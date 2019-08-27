الثلاثاء, 27 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
37 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أخـيرًا أعـود

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

أخـيرًا أعـود


محمود سيد قرني | مصر
ما الذى يدفعك للعودة إلى الكتابة؟ وما السر فى هذا الحنين الجارف إلى تلك السنوات؟ تعلم أن عقارب الساعة لا تعود للوراء، وما كان كان وانقضى والأحلام تبدلت وتشكلت لتناسب آخرين.
قلمك الذى تركته منذ عشرين عاما، متصلب فى يدك عصيٌّ عليك، متكبرٌ متعجرفٌ، لا يلين لك يرفض أن يستسلم لحنينك بعد هذا الغدر، الذى كان منك وتركك إياه دون مبرر، أهلكك. عشرون عاما منذ أول مجلة أنشأتها ضمن خطة.. تخيّر لى وقتها أغلب الموضوعات والمشاركين أستاذ لي.
ثم ماذا...تعود الآن..بعد عشرين عاما تعود لتكتب وقلمك المهجور على استحياء يلين لك، غلبه الشوق، كما غلبك، نظرت إليه فرفق بك.. عودة وحنين ذكريات تتدفق جاهزة للسرد وأفكار  وأحلام تبحث عن أوراق تسكنها دون صد.
فى الحقيقة أنا لا أنبش فى الماضى لأستعيد ذكرياتي،  ولكن بحاجة إلى قلم يؤنسنى، فيما بقى من الرحلة وأمنياتى ألا يكون قد شاخ قلمى، ومرضت مفرداتى، وضاع مع الأيام رونق كلماتى.
أعود إلى قلمى الصبور، إلى خواطرى، وقصصى وكتاباتي، وحلم أول رواية وكأنى أبدأ من جديد، فأوراقى القديمة فارقتنى غاضبة، لإهمالي لها سنين عجاف طالت، تاهت أو ضاعت كأشياء كثيرة غيرها.
أعود إلى نفسى التى أهواها وتهوانى، أعود وقد أضافت السنوات لى تجارب كثيرة، ونضجا ومواقف، وقراءات، لها ثمنها، حتى وإن سكن عنفوان مشاعرى وحماسى.
أعود راجيا فى كتاباتى رضا ربى، ورضا نفسي. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (الآية: 100 – سورة التوبة).

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

البيماني يحث طلاب الدفعة الجديدة بجامعة السلطان قابوس على اختيار التخصصات المناسبة للقدرات والطموحات

المحليات - تعليم

موسم استثنائي في دار الأوبرا السلطانية.. و"الناي السحري" بطابع عماني مميز

المحليات - ثقافة

5 آلاف مخطوط عماني تروي سيرة أبناء السلطنة في صناعة الحضارة الإنسانية

المحليات - ثقافة

وزير الإسكان يقص شريط افتتاح مدينة "بي.بي.إتش" العمالية في الرسيل باستثمار 19 مليون ريال

الاقتصاد - محلي

خبراء من 52 دولة يثرون مناقشات معرض ومؤتمر النفط الثقيل العالمي في مسقط

الاقتصاد - محلي

فلكيا.. أول سبتمبر غرة محرم وأول أيام العام الهجري 1441

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

الشر سيُهزم.. والخير غلَّاب

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

شقيق أمير قطر: لم نضع ثروات شعبنا في جيوبنا مثل غيرنا

دولي - أخبار

إيران تكشف سبب امتناع "الحوثيين" عن ضرب المدن السعودية

دولي - أخبار

"ضاحي خلفان يسيء للمملكة" يتصدر "تويتر"

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة