

عبد الغني المخلافي | اليمن

في قادم العواصف

ماذا ينتظرنا ؟

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لا تفتحي باب العودة

دعيني على اليتم

أروض قلبي

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وهو يفترش الرصيف

سأله أحد المارة :

بماذا تحلم ؟

_ أحلم بطلقة

في جمجمة رأسي

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وأنا أندب الوطن

متى سأنشد

بفرح قصائدي ؟.