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نَدْب

الثلاثاء 27 أغسطس 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

نَدْب


عبد الغني المخلافي | اليمن

في قادم العواصف
ماذا ينتظرنا ؟
*
لا تفتحي باب العودة
دعيني على اليتم
أروض قلبي
*
وهو يفترش الرصيف
سأله أحد المارة :
بماذا تحلم ؟
_ أحلم  بطلقة
في جمجمة رأسي  
*
وأنا أندب الوطن
متى سأنشد
بفرح قصائدي ؟.

 

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