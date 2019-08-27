عبد الغني المخلافي | اليمن
في قادم العواصف
ماذا ينتظرنا ؟
*
لا تفتحي باب العودة
دعيني على اليتم
أروض قلبي
*
وهو يفترش الرصيف
سأله أحد المارة :
بماذا تحلم ؟
_ أحلم بطلقة
في جمجمة رأسي
*
وأنا أندب الوطن
متى سأنشد
بفرح قصائدي ؟.
الثلاثاء 27 أغسطس 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط
عبد الغني المخلافي | اليمن
في قادم العواصف
ماذا ينتظرنا ؟
*
لا تفتحي باب العودة
دعيني على اليتم
أروض قلبي
*
وهو يفترش الرصيف
سأله أحد المارة :
بماذا تحلم ؟
_ أحلم بطلقة
في جمجمة رأسي
*
وأنا أندب الوطن
متى سأنشد
بفرح قصائدي ؟.
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