"تنمية الرستاق" تناقش أهميّة العمل التطوعي

الرستاق- طالب المقبالي

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية الرستاق اجتماعها الثاني لعام 2019 برئاسة سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق رئيس اللجنة، تمّ خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، واستعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وناقشت اللجنة توحيد مسمى الفرق الخيرية للجان التنمية الاجتماعية بالولايات لتكون تحت صفة خيري، وأن تكون مدة عضوية مجلس إدارة هذه الفرق لمدة سنتين؛ حيث يتم اختيار رئيس الفريق ونائبه وأمين الصندوق بالتزكية من قبل لجنة التنمية الاجتماعية بالولاية. وجرت مناقشة مواضيع الترشّح لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي وأهميّته في مشاركة جمعيات المرأة العمانية في هذه التظاهرة الاجتماعية الكبيرة. وتطرّق الاجتماع إلى المشاريع الاستثمارية للجنة التنمية الاجتماعية بالرستاق.

وتمّ استعراض طلبات المساهمة في مشاريع الجهود الذاتية التي ينفذها الأهالي على نفقتهم الخاصة والمتمثلة في المجالس العامة، إضافة إلى طلبات التراخيص بفتح حسابات بنكية للمجالس العامة.