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"ميسرة" تُدشّن تمويل الإجارة لتلبية احتياجات الشركات

الإثنين 26 أغسطس 2019 06:26 م بتوقيت مسقط

"ميسرة" تُدشّن تمويل الإجارة لتلبية احتياجات الشركات

مسقط – الرؤية

دشّنت "ميسرة" – نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية من بنك ظفار- تمويل الإجارة لزبائنها من الشركات، في إطار جهودها المستمرة لإثراء تجربة زبائنها.

ويعد المنتج إضافة قيمة إلى مجموعة المنتجات المبتكرة والحلول التمويلية التي تقدمها ميسرة، حيث تؤكد ميسرة التزامها بتلبية احتياجات زبائنها من الأفراد والشركات من خلال الخدمات والمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وحول تدشين تمويل الإجارة، قال فواز بن رجب العجيلي، رئيس الخدمات المصرفية التجارية بميسرة: تم تصميم تمويل الإجارة لزبائننا من الشركات لتلبية احتياجاتهم التمويلية على المديين المتوسط والطويل، وستقدم ميسرة الحلول التمويلية المبنية على الإجارة المتناهية بالتمليك وهو عبارة عن عقد إجارة حيث تقوم ميسرة بشراء أصول ثابتة وتأجيرها للزبائن. وقد دشنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية مجموعة من الخدمات والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي لاقت استحسان الزبائن.

وقد دشنت ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية منذ انطلاق عملياتها مجموعة من المنتجات والحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تخدم شريحة واسعة من زبائنها، الأمر الذي انعكس ايجابًا على ردود الزبائن الكرام. كما تقدم ميسرة مجموعة من الخدمات المخصصة لزبائن الخدمات المصرفية المتميزة بما فيها بطاقات الصراف الآلي والبطاقات الائتمانية التي تأتي بمجموعة من الفوائد والمزايا، وتقدم ميسرة كذلك لهذه الشريحة الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتمكّنت النافذة الإسلامية من توسيع شبكة فروعها لتبلغ 10 فروع لتغطي المناطق الرئيسية في محافظات مسقط وظفار والداخلية وشمال الباطنة وجنوب الشرقية والظاهرة، وتحرص على توظيف أفضل التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم أفضل تجربة للزبائن بشكل مناسب وسهل، مما أدى إلى حصول ميسرة على عدد من الجوائز المرموقة من مؤسسات محلية وعالمية عريقة.

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