الساعدي: الأحد القادم أول أيام العام الهجري الجديد

مسقط - الرؤية

قال الخبير الفلكي الدكتور صبيح بن رحمن الساعدي، أنه خلال الحسابات الفلكية لحركة الشمس والأرض والقمر، وتأثير الكواكب السيارة الأخرى على حركة القمر، فبإذن الله تعالى سيقترن هلال شهر محرم للعام الهجري 1441 بالشمس عند الساعة الثانية والدقيقة 38 و9 ثواني ظهر يوم الجمعة الموافق 30/8/2019م (حسب التوقيت المحلي للسلطنة). وتكون رؤية الهلال مساء يوم الجمعة صعبة للغاية، في جميع محافظات السلطنة وغالبية الدول العربية والإسلامية، حيث يمكث الهلال 16 دقيقة و5 ثواني بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط) ويكون على ارتفاع حوالي 3 درجات فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، بينما سيشاهد في اليوم التالي السبت 31/8/2019م بسهولة ويسر في جميع محافظات السلطنة وغالبية الدول الغربية والإسلامية حيث يمكث الهلال أكثر من ساعة بعد غروب الشمس (بالنسبة لمسقط) ويكون على ارتفاع حوالي 13 درجة فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، وعليه سيكون يوم الأحد 1/9/2019م غرة شهر محرم وبداية العام الهجري الجديد 1441، أعاده الله على جميع المسلمين بالخير والبركة وجعل أيامه سلام ووئام.