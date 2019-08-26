عفاف عطا الله (حنين العربي) | فلسطين
هذا المساءُ العذبُ
مثلكَ .. شاعريٌّ بامْتِياز
***
سافرتُ
فيهِ إلى الخَيـالِ
إلى المُحالِ .. بلا جوازْ
***
وبلغتُ
كلّ رغائبي
سَكرَى على سُرُرِ المجَازْ
**
وعرفت سرّ المنتهى
بهواك .. صوفيّ الطراز
الإثنين 26 أغسطس 2019 09:04 ص بتوقيت مسقط
عفاف عطا الله (حنين العربي) | فلسطين
هذا المساءُ العذبُ
مثلكَ .. شاعريٌّ بامْتِياز
***
سافرتُ
فيهِ إلى الخَيـالِ
إلى المُحالِ .. بلا جوازْ
***
وبلغتُ
كلّ رغائبي
سَكرَى على سُرُرِ المجَازْ
**
وعرفت سرّ المنتهى
بهواك .. صوفيّ الطراز
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