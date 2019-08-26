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سُرُرِ المجَازْ

الإثنين 26 أغسطس 2019 09:04 ص بتوقيت مسقط

سُرُرِ المجَازْ


عفاف عطا الله (حنين العربي) | فلسطين

هذا المساءُ  العذبُ
مثلكَ   .. شاعريٌّ  بامْتِياز
***
سافرتُ
فيهِ إلى الخَيـالِ
إلى المُحالِ ..  بلا جوازْ
***
وبلغتُ
كلّ رغائبي
 سَكرَى على سُرُرِ المجَازْ
**
وعرفت سرّ المنتهى  
بهواك ..  صوفيّ الطراز

 

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