

عفاف عطا الله (حنين العربي) | فلسطين

هذا المساءُ العذبُ

مثلكَ .. شاعريٌّ بامْتِياز

***

سافرتُ

فيهِ إلى الخَيـالِ

إلى المُحالِ .. بلا جوازْ

***

وبلغتُ

كلّ رغائبي

سَكرَى على سُرُرِ المجَازْ

**

وعرفت سرّ المنتهى

بهواك .. صوفيّ الطراز