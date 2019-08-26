الكليّة العسكرية التقنية تنظم أسبوعا تعريفيا للطلاب الجدد

مسقط- الرؤية

بدأت الكلية العسكرية التقنية صباح أمس فعاليات الأسبوع التعريفي لطلاب الدبلوم العام "الدفعة السابعة"، للعام الأكاديمي (2019/2020)، بعد أن أنهوا إجراءات تسجيلهم في الكلية.

وفي بداية فعاليات الأسبوع التعريفي، رحب المهندس حميد بن سعيد الهدابي عميد الكلية العسكرية التقنية بالإنابة بالطلبة المنضمين حديثا إلى الكلية، مؤكدا أهمية هذه المرحلة من حياة الطالب بانضمامه لهذا الصرح العلمي الذي جاء تشييده بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه الله ورعاه- لرفد وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والجهات الأمنية والمدنية بالكوادر الوطنية الفنية المؤهلة. وحثّ الهدابي الطلاب الجدد على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتطوير مهاراتهم الشخصية والفنية، متمنيا لهم التوفيق في مشوارهم العلمي والعملي.

وألقى مدير الأنشطة العسكرية محاضرة عن التدريب العسكري والمراحل التي سيجتازها الطالب والمهارات التي سيكتسبها خلال دراسته في الكلية والموزعة على أربع سنوات وهي فترة دراسته في الكلية.

فيما تطرق مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلمته للطلاب الجدد عن التخصصات المختلفة التي تقدمها الكلية والتجهيزات الفنية من ورش تدريبية وما تحتويه من معدات حديثة ومختبرات علمية تتيح للطالب تجارب تحاكي الواقع الذي سيعمل به.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج التعريفي على مدى الأسبوع الجاري؛ حيث سيتم تقديم عدد من المحاضرات التحفيزية والتوعوية المهمة للطلبة، ويقدم لهم البرنامج المعد، إضافة إلى بعض الإرشادات والمعلومات العامة المتعلقة بالكلية، كما سيستعرض لهم الموضوعات المهمة التي تلامس حياة الطالب الأكاديمية منذ دخوله وحتى تخرجه، والمميزات التي توفّرها الكلية وكيفية استخدامها.