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مليون يورو "لمن يثبت عدم وجود" مدينة ألمانية!

الأحد 25 أغسطس 2019 10:38 م بتوقيت مسقط

مليون يورو "لمن يثبت عدم وجود" مدينة ألمانية!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

أعلنت مدينة بيليفيلد الألمانية، في الشمال الشرقي من شمال الراين وستفاليا، أنها تقدم جائزة بقيمة مليون يورو لأي شخص يمكنه إثبات عدم وجودها.

ولفهم هذا العرض الغريب، تجدر العودة إلى عام 1993 عندما انتشرت على الإنترنت عبارة "بيليفيلد.. لا يوجد مثل هذا المكان!". وأول من ابتدع تلك العبارة هو الطالب أخيم هيلد الذي كان يدرس الحاسب الآلي، وادعى أن بيليفيلد- المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 330000 نسمة، والتي كانت موجودة تاريخيا منذ حوالي 800 عام- لم تعد موجودة بالفعل، لأنها على عكس المدن الألمانية الأخرى غير مشهورة بأي شيء. وسرعان ما ساهم الكثير من الأشخاص في انتشار تلك الفكرة في كل أنحاء المانيا.

وظهر تيار معارض لتلك الفكرة واسموها "مؤامرة على بيليفيلد"، وأصبحت تلك الأحداث متأصلة في الثقافة الشعبية الألمانية حتى إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قالت مازحة أثناء زيارتها للمدينة أنها "لم تكن متأكدة من وجودها".

لكن يبدو أن السلطات المحلية الآن ضاقت ذرعا بتلك الرواية، وعرضت أن تقدم جائزة قدرها مليون يورو لأي شخص يمكن أن يثبت أن بيليفيلد غير موجودة بالفعل. ويقولون إنهم "متأكدون بنسبة 99.99% أنه بإمكانهم دحض أي دليل".

ويتعين على الراغبين في المشاركة بهذه المسابقة غير العادية أن يقدموا نظريتهم حول عدم وجود بيليفيلد قبل 4 سبتمبر. ويمكن أن تقدم الادلة في أشكال مختلفة مثل صور أو مقاطع الفيديو أو نص.

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