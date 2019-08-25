أمين عام "حزب الله" متوعدا إسرائيل: انتظروا ردا وشيكًا

بيروت- رويترز

قال الأمين العام لحزب الله اللبنانية حسن نصر الله إن الحزب سيفعل كل ما بوسعه لمنع إسرائيل من إرسال مزيد من الطائرات المسيرة إلى بيروت، وأنه لن يسمح لإسرائيل بقصف لبنان بعد الآن، نافيا أن يكون الحزب هو من أسقط الطائرات المسيرة الإسرائيلية.

وقال: "على الجيش الإسرائيلي على الحدود أن ينتظر ردا وشيكا". وأضاف نصر الله "ما حصل ليلة أمس هجوم على هدف بالضاحية الجنوبية وهو أول عمل عدواني منذ أغسطس 2006". وتابع "هذا أول خرق واضح وكبير لقواعد الاشتباك التي رسمت في عام 2006".

وقال نصر الله: "نحن أمام مرحلة وليتحمل الكل مسؤوليته أمام المرحلة الجديدة ونحن في مقدمتهم... إذا قتلت إسرائيل أيا من إخواننا في سوريا فسنرد في لبنان وليس في مزارع شبعا".

وأوضح الأمين العام لحزب الله أن الهجوم الإسرائيلي في سوريا استهدف مواقع للحزب، وأن لبنانيين إثنين قتلا في الضربات الإسرائيلية على سوريا أثناء الليل. لكنه قال: "انتهى الزمن الذي تقصف فيه إسرائيل منطقة في لبنان.. بالنسبة لنا في لبنان نحن لا نسمح بمسار من هذا النوع هذا غير مسموح وسنفعل كل شيء لمنع حصول مسار من هذا النوع".

وهدد نصر الله إسرائيل قائلا: "من الآن فصاعدا سنواجه الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء لبنان، عندما تدخل إلى سماء لبنان سنعمل على إسقاطها".