وكيل "الإعلام": "دبلوم الإجادة المؤسسية" يصقل شخصية الموظف وفق أسس حديثة

مسقط - العمانية

رَعَى سَعَادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام، افتتاحَ وزارة الإعلام، أمس، لأعمال دبلوم الإجادة المؤسسية، بمبنى الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسة إنجاز للتنمية.

وقال سَعَادة وكيل وزارة الإعلام -في تصريحات- إنَّ السعي لتأصيل هذه الإجادة من خلال إتاحة مثل هذه البرامج، وتحويلها لمشاريع إدارية تُسهم في صقل شخصية الموظف، وبناء مؤسسة حديثة قائمة على إدارة حديثة. وأضاف أنَّ وزارة الإعلام بدأت منذ سنتين تنفيذ مجموعة من الدبلومات المهنية المرتبطة بمعايير معينة وشروط التحاق تختلف عن البرامج العادية.

ويهدف الدبلوم إلى تحفيز ودفع المشاركين نحو الإجادة والاستدامة والتنافسية وتأصيل الاجادة المؤسسية كمتحصل للخطة الإستراتيجية للوزارة وفقا لمعايير الإجادة الحكومية في وزارة الخدمة المدنية، ويتدرَّج في تطبيق الإجادة من خلال صياغة نموذج تقييم الأداء الإستراتيجي للإدارات، والتأكد من دور القيادة في نشر ثقافة الإجادة لدى الموظفين بالوزارة، واستيعابها ضمن الخطة الإستراتيجية للوزارة.

ويتضمَّن الدبلوم عددا من المحاور التدريبية؛ منها: تعريف بالإجادة المؤسسية ومعايير الأداء الحكومي، وبناء قاعدة بيانات ونظام إدارة المعرفة لتحقيق الإجادة المؤسسية، وبناء دليل الإجادة والسياسات والإجراءات الأساسية والتشغيلية، إضافة للتدقيق الداخلي والمراجعة الذاتية لضمان الإجادة. يُشارك في الدبلوم 15 موظفا من الوزارة، ويحاضر فيه الدكتور حمدي حشان من مؤسسة إنجاز للتنمية.