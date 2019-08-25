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"إشراقة" تنفذ دورة جديدة من برنامج "درّب المدربين"

الأحد 25 أغسطس 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

"إشراقة" تنفذ دورة جديدة من برنامج "درّب المدربين"

مسقط - الرؤية

نظَّمت إشراقة -جناح كيمجي رامداس للتنمية الاجتماعية- دورة جديدة من برنامج "درّب المدربين"، الذي شمل حتى الآن 136 مدربًا من 22 جامعة وكلية من مختلف أرجاء السلطنة. وركّز البرنامج التدريبي -في نسخته الجديدة على مدى 3 أيام- على تعريف المشاركين بأحدث أساليب التدريس التفاعلي مع الطلاب، بمشاركة 12 محاضرًا من 7 مؤسسات تعليمية من مختلف مناطق السلطنة.. ونظَّم مركز كيمجي للتدريب البرنامج بالتعاون مع معهد القيادة والإدارة البريطاني (ILM). 

وقال نايليش كيمجي عضو مجلس الإدارة لمجموعة كيمجي رامداس: لعب برنامج "درّب المدربين" دوراً فاعلاً في تقديم الدعم والمساندة للمعلمين لخلق بيئة إبداعية موجهة للطلاب. وإيماناً بأن هؤلاء الطلاب هم قادة الغد، نُركّز في البرنامج على توفير بيئة محفّزة على التبادل المعرفي ستُسهم في رفد مسيرتهم بالعديد من المهارات والمعارف. ونؤكد -عبر هذه المبادرة- التزامنا بخلق التغيير الإيجابي في مختلف القطاعات الحيوية بالسلطنة، مع التركيز الأكبر على قطاع التعليم.

من جانبه، قال نديم أحمد المدير العام لمعهد كيمجي للتدريب ومدرّب معتمد من قبل معهد القيادة والإدارة البريطاني ILM، والذي قام بدوره بتسيير الورشة: تترجم هذه الشهادة التزام المدربين في تطوير مهاراتهم، وتؤهلهم لاستخدام مهاراتهم بمرونة وفق البيئة التعليمية. كما أنَّ هدفنا الرئيسي هو تنمية مهارات المحاضرين، ورفع كفاءة الكادر التعليمي بالسلطنة.

وقد بلغ عدد المشاركين في البرنامج 12 محاضراً من مختلف المؤسسات التعليمية؛ منها: جامعة السلطان قابوس، والكلية التقنية بإبراء، وكلية مجان، وكلية مزون، والجامعة الوطنية، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا وكلية العلوم التطبيقية بصحار. وحظى المشاركون بفرصة تعلّم أساليب مختلفة كما خضعوا لجلسات تدريبية عملية وخطط تقييم فردية لضمان الاستفادة القصوى من المعلومات المطروحة في البرنامج.

وتماشيًا مع التزامها بالمحاور الأربعة التي تُركِّز عليها في مجال التنمية الاجتماعية؛ وهي: الصحة، والتعليم، وبناء المجتمعات، والتدريب، تواصل "إشراقة" مساعيها لتمكين ودعم المجتمع عبر مبادرات تنموية مستدامة. وتركز جهودها في الاستثمار ودعم المشاريع التنموية طويلة الأثر.

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