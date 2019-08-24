بنك مسقط يواصل حصد الجوائز المحلية والعالمية تقديرًا لريادته للقطاع المصرفي

مسقط - الرؤية

يواصل بنك مسقط حصد الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية تقديراً لجهوده في مجال تقديم هذه التسهيلات المصرفية للزبائن ولدوره البارز في تنمية وتطوير القطاع المصرفي من خلال تدشين المنتجات المصرفية والتسهيلات التي تعتمد على التقنيات الحديثة وطرح الحلول المصرفية التي تلبي احتياجات الزبائن المختلفة، وكذلك مواكبة مختلف التطورات المصرفية على مستوى العالم، حيث حصد بنك مسقط جوائز أفضل بنك في السلطنة من عدة مؤسسات إعلامية ومتخصصة في مجالات مختلفة وفقاً لسلسلة من المعايير الأساسية والمتعلقة بتقديم المنتجات والأداء المالي وقيمة الأصول والإيرادات ورضا الزبائن واستخدام أحدث التقنيات الفنية والمعلوماتية وغيرها من المجالات التي تؤكد ريادة بنك مسقط للقطاع المصرفي العماني.

وفي بداية العام الجاري توج بنك مسقط بجائزة "أفضل بنك في السلطنة" من مجلة ذي بانكر (The Banker) التابعة لمجموعة فايننشال تايمز (Financial Times)، وحقق البنك هذا الإنجاز تتويجاً للمبادرات والعمليات المصرفية الناجحة التي قام بها ومساهماته البارزة في القطاع المصرفي بالسلطنة، كما منحت ذي بانكر العالمية ومجلة بروفيشنال ويلث مانجمنت ((Professional Wealth Management بنك مسقط جائزة أفضل بنك في الأعمال المصرفية الخاصة.

وأضاف بنك مسقط إلى قائمة إنجازاته الحصول على جائزة أفضل بنك في السلطنة ضمن جوائز يوروموني لعام 2019، استناداً لمساهماته البارزة في القطاع المصرفي في السلطنة والمنطقة.

وفاز بنك مسقط بجائزة أفضل مدير لإدارة الأصول بالسلطنة من قبل مؤسسة إي إم إي فاينانس ( (Emeafinance المتخصصة في القطاع المصرفي والمالي والمعروفة عالمياً، كما فاز بجائزة أفضل بنك استثماري في السلطنة من قبل مؤسسة إي إم إي فاينانس ( (Emeafinance المتخصصة في القطاع المصرفي والمالي والمعروفة عالمياً إضافة إلى جائزة أفضل بنك لصرف العملات الأجنبية وذلك من قبل مجلة جلوبال فايننس العالمية (Global Finance) المتخصصة في القطاع المصرفي والمالي والمعروفة عالمياً.

كما شهد هذا العام 2019 تتويج بنك مسقط بجائزة جودة الإفصاح في الحفل الذي نظمته سوق مسقط للأوراق المالية، تقديراً لدور البنك في تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإفصاح للشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق. وقد أشارت سوق مسقط للأوراق المالية إلى أنّه تمّ الأخذ في عين الاعتبار أن تكون المنافسة على الجائزة متمثلة بالشركات المدرجة في السوق النظامية والموازية.

وتعزيزا لدوره الريادي في مجال تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية وتتويجا للانجازات والنجاحات التي يقدمها في القطاع المصرفي العماني حصل بنك مسقط على جائزة أفضل بنك في فئة البنوك الكبيرة الحجم التي يبلغ حجم أصولها اكثر من 3 مليار ريال بناء على المسح الذي قامت به مجلة (OER) لعام 2019.

وكمؤسسة رائدة في صناعة التمويل التجاري لسنوات طويلة، فقد توج بنك مسقط بجائزة أفضل بنك للتمويل التجاري في السلطنة لعام 2019 من قبل مجلة جي تي آر (Global Trade Review ) ولقد تم اختيار بنك مسقط للفوز بهذه الجائزة ضمن مبادرات المجلة لتعزيز دور البنوك في التمويل التجاري.

كما توّج بنك مسقط بجائزة أفضل مركز اتصالات في القطاع المصرفي من قبل مؤسسة انسايت لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط، وذلك تقديرا لجهود مركز الاتصالات في تقديم خدمات مميزة للجمهور وتكريما للتطور والتحديث الذي شهده المركز خلال الفترة الماضية ليواكب التطورات والمستجدات في هذا المجال إذ يقدم مركز الاتصالات في بنك مسقط خدمة متواصلة تغطي الأربع والعشرون ساعة على مدار السنة. كذلك فاز بنك مسقط بجائزة الإعتراف بالجودة من سيتي بنك (Citibank) تقديراً لأدائه المميز في مجال تحويل الأموال، علماً بأنّ البنك قد حصل على هذه الجائزة للمعاملات بالعملات الأجنبية المتعلقة بعمليات الدفع بالدولار الأمريكي.