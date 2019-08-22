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قَرّرتُ أَن أُحبّكِ

الخميس 22 أغسطس 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

قَرّرتُ أَن أُحبّكِ


مصطفى جمعة | ليبيا

قَرّرتُ أَن أُحبّكِ
أعمقَ أعماق الحُبّ..
قَرّرتُ أَن أعيشَ
في عينيكِ أحلامي

قَرّرتُ أَن أحرِقَ
بالتّوق إليكِ مخَاوفي
قَرّرتُ أَن أُعانِقَكِ
حتّي تموتَ أوْهامي

قَرّرتُ أَن أُقيمَ لنهْديكِ
محرابَ عشقٍ
قَرّرتُ أَن أسقي رِضَابكِ
قلبي الظّامى

قَرّرتُ أَن أحيا فيكِ
بعدما طالَ موتي
قَرّرتُ أَن أَرقِي بلَمسكِ
وجعي وآلامي

قَرّرتُ أَن أُمضي
معكِ الليالي التي
ثَمِلَتْ بعشقكِ
سائلاً غُفران آثامي

وأيامٌ أسْهرَتْنى وحيداً
بدونكِ
أَرقُب طالِعَ النّجمِ
أن يكتُب بأقلامي

كلماتٌ أَوْرَدَتْ خَدّيكِ
حينَ همستُ بها
و كلماتٌ لم تَزَلْ
سِرّ شِعري وإلهامي

 

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