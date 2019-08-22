هايكو عُماني شعبي

عبد الله الحكماني | سلطنة عُمان
يغرف من السعاده
بدون مقادير
//طفل في دكّان//
***
ياخذ من الاحساس
قدر حاجته
//شاعر أمام مقهى//
يمشي على حبّتين
لعيون حبيبته
//مراهق عاشق//
***
يخلّي كتابه
فوق سيت السيارة
//قاريء نهم//
يلتفت إلى جانب
بدون أن ينظر لشيء
//حاسد يرى محسودا//
***
يسمع (هَرَن) من برّا
تطلع روحه من داخل
//عامل مقهى كسول//
***
يحلم ابجنّات عَدْنٍ
وَيْتَوَطّى في جهنّم
//آدمي حظّه نحاسه//
***
أيام العيد
يرقص فالحوش
//كبش يسبّ على عمره الذباح//
***
يشوف الحلوى
ينسى حدرا و علوا
//مريضً بالسكّر//
***
يقلّب التيلفون
رغم أنف العيون
//متملّل//
***
يقرأ منشور نقدي
يشعر بالاختناق
//مسؤول فاسد//
***
يقرأ منشور نقدي
يشعر بالتوتّر
//شاعر جاهل//
***
يقرأ منشور نقدي
يشعر بالنقص
//رجل دين//
***
يقرأ منشور نقدي
يشعر بالإهانه
//مثقف متعالي//
***
يقرأ منشور نقدي
يشعر بالخوف
//مواطن متخلّف//
***
يجلس صدر المجلس
يطلق ثرثراته
//رجل تافه//
***
يدينها بيدينه
عيونها بعيون غيره
//فتاة غير سويّه//
***
يصرف فلوسه بدون حساب
على خطّاف الدروب
//رجل يعطي للفشره//
***
يوزّع ابتساماته بالمجّان
على أبناء ولايته
//مترشّح لمجلس الشورى//
***
يسلّم على الرايح والياي
من دون نيّه
//مترشّح لمجلس الشورى//