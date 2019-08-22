هايكو عُماني شعبي



عبد الله الحكماني | سلطنة عُمان

‏ يغرف من السعاده

‏بدون مقادير

//طفل في دكّان//

***

‏ياخذ من الاحساس

‏قدر حاجته

‏//شاعر أمام مقهى//

‏يمشي على حبّتين

‏لعيون حبيبته

‏//مراهق عاشق//

***

‏‏

يخلّي كتابه

‏فوق سيت السيارة

‏//قاريء نهم//

يلتفت إلى جانب

‏بدون أن ينظر لشيء

‏//حاسد يرى محسودا//

***

‏يسمع (هَرَن) من برّا

‏تطلع روحه من داخل

//عامل مقهى كسول//

‏***

‏يحلم ابجنّات عَدْنٍ

‏وَيْتَوَطّى في جهنّم

‏//آدمي حظّه نحاسه//

***

‏أيام العيد

‏يرقص فالحوش

‏//كبش يسبّ على عمره الذباح//

***

‏يشوف الحلوى

‏ينسى حدرا و علوا

‏//مريضً بالسكّر//

***

يقلّب التيلفون

‏رغم أنف العيون

‏//متملّل//

***

يقرأ منشور نقدي

‏يشعر بالاختناق

‏//مسؤول فاسد//

***

يقرأ منشور نقدي

‏يشعر بالتوتّر

‏//شاعر جاهل//

***

‏يقرأ منشور نقدي

‏يشعر بالنقص

‏//رجل دين//

***

يقرأ منشور نقدي

‏يشعر بالإهانه

‏//مثقف متعالي//

***

‏يقرأ منشور نقدي

‏يشعر بالخوف

‏//مواطن متخلّف//

***

‏يجلس صدر المجلس

‏يطلق ثرثراته

‏//رجل تافه//

***

يدينها بيدينه

‏عيونها بعيون غيره

‏//فتاة غير سويّه//

***

يصرف فلوسه بدون حساب

‏على خطّاف الدروب

‏//رجل يعطي للفشره//

***

يوزّع ابتساماته بالمجّان

‏على أبناء ولايته

‏//مترشّح لمجلس الشورى//

***

يسلّم على الرايح والياي

‏من دون نيّه

‏//مترشّح لمجلس الشورى//