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هايكو عُماني شعبي

الخميس 22 أغسطس 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

هايكو عُماني شعبي


عبد الله الحكماني | سلطنة عُمان

‏ يغرف من السعاده
‏بدون مقادير
//طفل في دكّان//
***

‏ياخذ من الاحساس
‏قدر حاجته
‏//شاعر أمام مقهى//

‏يمشي على حبّتين
‏لعيون حبيبته
‏//مراهق عاشق//
***
‏‏
يخلّي كتابه
‏فوق سيت السيارة
‏//قاريء نهم//

يلتفت إلى جانب
‏بدون أن ينظر لشيء
‏//حاسد يرى محسودا//
***
‏يسمع (هَرَن) من برّا
‏تطلع روحه من داخل
//عامل مقهى كسول//
‏***

‏يحلم ابجنّات عَدْنٍ
‏وَيْتَوَطّى في جهنّم
‏//آدمي حظّه نحاسه//
***

‏أيام العيد
‏يرقص فالحوش
‏//كبش يسبّ على عمره الذباح//
***

‏يشوف الحلوى
‏ينسى حدرا و علوا
‏//مريضً بالسكّر//
***

يقلّب التيلفون
‏رغم أنف العيون
‏//متملّل//
***

يقرأ منشور نقدي
‏يشعر بالاختناق
‏//مسؤول فاسد//
***

يقرأ منشور نقدي
‏يشعر بالتوتّر
‏//شاعر جاهل//
***

‏يقرأ منشور نقدي
‏يشعر بالنقص
‏//رجل دين//
***

يقرأ منشور نقدي
‏يشعر بالإهانه
‏//مثقف متعالي//
***

‏يقرأ منشور نقدي
‏يشعر بالخوف
‏//مواطن متخلّف//
***

‏يجلس صدر المجلس
‏يطلق ثرثراته
‏//رجل تافه//
***

يدينها بيدينه
‏عيونها بعيون غيره
‏//فتاة غير سويّه//
***

يصرف فلوسه بدون حساب
‏على خطّاف الدروب
‏//رجل يعطي للفشره//
***

يوزّع ابتساماته بالمجّان
‏على أبناء ولايته
‏//مترشّح لمجلس الشورى//
***

يسلّم على الرايح والياي
‏من دون نيّه
‏//مترشّح لمجلس الشورى//

 

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