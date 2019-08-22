علا الشوقُ لاهبًا مثل حُمَّى



د. ريم سليمان الخش| باريس

(1)

شعرٌ إذا هبّ ينثرُ الشغفا

زهر الخزامى من مهجتي قطفا

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في حقل روحي أشتال ضاحكة

بريّة الحس تنتشي صلفا

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يهمي بها الحرف والهوى ظمئٌ

ورعشة التيه فوق ما وصِفا

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كنرجسٍ تاه في علائقه

فأيقظ الشعر مابه اتصفا

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يمشي على الماء كثفا كثفا

ويطفئ الحرّ إنْ له رشفا

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ماضرّه الموج فيه منسرحا

ياخير بحرٍ بالورد قد رُصفا

(2)

نسمةٌ من تلالها كي أضما

يالعطر لا أنتهي منه شما

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من عبيرٍ يدغدغ السمع حتى

صيرّ الحس نبعة واستحمّا

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نورس القلب ما أخالك تهذي

إنْ علا الشوق لاهبا مثل حمى

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أثملت مهجة النوارس حرقا

مثل عودٍ يزداد بالحرق زخما

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بيد أنّ اقتحامها مثل ظبيٍ

يترك المسك عالقا فيَّ إثما !!

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فاعزفي يا كمنجة الروح إنّي

عاشقٌ لم أخنْ من اللحن رتما