قِبْلَةُ النُّور



إبراهيم محمد الهمداني| اليمن

قصيدة بمناسبة عيد الغدير الأغر

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إليك أخا "طه" تُشدُّ الركائبُ

وترجو نداك المترعاتُ السحائبُ

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وتمتاحُ منك الشمسُ آيةَ نورِها

وتزهو بما أفضى سناك الكواكبُ

//

"عليٌّ" به تعلو المكارمُ.. والعلا

إليه انتمى.. والحق فيه مصاحبُ

//

له انصاعتْ الأكوانُ حباً ورهبةً

ودانت له الأفلاكُ... والحقُ غالبُ

//

تشدُّ عُرى الإسلامِ ضربةُ سيفِهِ

ومن بأسه خزياً تذوقُ الكتائبُ

//

به ينهمي الإعجازُ سحراً ودهشةً

وآياتُهُ فيها تذوبُ العجائبُ

//

إليه تعودُ الشمسُ من عينِ مائِها

مشارقُها قامتْ له والمغاربُ

//

"عليٌّ" أمان الخائفين... وباسمه

تُرَدُّ - عن الراجين فيه - النوائبُ

//

تهونُ منايا الدهرِ.. إنْ قلتُ "يا عليْ"

وتُدفعُ أخطارٌ... وتذوي مصائبُ

//

إليك "أبا السبطين" يا قبلة الرجا

تحثُّ الخطى روحٌ... ويرجوك طالبُ

//

فأنتَ صراطُ اللهِ والنورُ والهدى

وموضعُ علمٍ.. لا يواريه حاجبُ

//

وأنتَ كتابُ اللهِ.. والنبأُ الذي

به جحدوا حقَّاً.. وماراهُ* كاذبُ

//

ببابِكَ روحي... يا يقيني وحجتي...

وحاشاكَ يشقى فيكَ راجٍ وراغبُ

//

وأنتَ رجائي "يا عليُّ"... وحاجتي

بأمركَ... إذ صلَّتْ عليك الرغائبُ

//

عليك سلامُ اللهِ يا إرثَ آدمٍ

ويا سرَّ "كُنْ"... والكونُ في الماءِ ذائبُ

//

ومِنْ نفس طه كان هارونه الذي

به فاز من والى... ويشقى النواصبُ

//

وليُّكمُ الرحمن.. والمصطفى.. ومن

بخاتمه زكَّى... إلى الله راغبُ

//

ومن كنتُ مولاهُ فمولاهُ - مطلقاً -

عليٌّ... بهذا بايعته المواكبُ

//

وما ضرَّ نور الله أن صار بينهم

غريباً... وهم بالليل خانوا وغالبوا

//

فقد نصرته الكائنات... وأشرقتْ

به فتيةٌ للحق قاموا وصاحبوا

//

هنا "ذو الفقار" اليوم... تهوي مهابة

- مُذ استلَّهُ ابن البدر - منه الثواقبُ

//

وحيدرُنا الكرارُ قد عاد فاتحاً

وخيبرُ أعيتها إليه المذاهبُ

//

تروم محالاً... "يبلغُ اللهُ أمرَه"

- حقيقٌ - وهل ينجو من الموتِ هاربُ

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هامش: * ماراهُ: أي جادله وأنكره