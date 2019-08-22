مجلس كليّة العلوم الشرعية يعتمد برامج أكاديمية جديدة

مسقط - الرؤية

عقد مجلس أمناء كليّة العلوم الشرعية صباح أمس الأربعاء بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية رئيس المجلس، وبحضور معالي الشيخ وزير العدل، ومعالي الدكتور وزير الشؤون القانونية، وفضيلة الشيخ الدكتور نائب رئيس المحكمة العليا، وفضيلة الشيخ الدكتور مساعد المفتي العام للسلطنة، وسعادة الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وسعادة الدكتور رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة الدكتور وكيل التعليم العالي، والدكتور عميد الكلية.

واستمع المجلس إلى تقرير موجز عن تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، وناقش نسبة تقديم طلبة الدبلوم العام إلى الكلية في مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية، وأقرّ شروط وإجراءات التعيين في الوظائف الأكاديمية في الكلية، ووافق على الخطة المطورة لبرنامج البكالوريوس في تخصصي "أصول الدين" و"الفقه وأصوله"، التي شملت تعديلات جوهرية في عدد الساعات المطلوبة للتخرج، وتصنيفها، وعدد المقررات ونوعها وتوصيفها. واعتمد المجلس كذلك ثلاثة برامج للماجستير في تخصصات "أصول الدين" و"الفقه وأصوله" و"الاقتصاد الإسلامي"، ووافق المجلس على تعيين بعض أعضاء هيئة التدريس الجدد في رتبة أستاذ مساعد في تخصصات "الفقه المقارن" و"النحو والصرف". كما وافق المجلس على تعديل شروط التقديم لبرنامج "الدبلوم في العلوم الشرعية"، وأقر المجلس التقويم الأكاديمي للسنوات الخمس المقبلة حتى مايو 2024، واعتمد قائمة الخريجين لعامي 2018 و2019.