الأربعاء, 21 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالفيديو.. الرعب ينتشر في ولاية أمريكية بسبب النسور السوداء!

الأربعاء 21 أغسطس 2019 10:41 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. الرعب ينتشر في ولاية أمريكية بسبب النسور السوداء!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

يمثل امتلاك منزل لقضاء العطلات في مقاطعة "إيبيس جولف آند كانتري كلوب ويست بالم بيتش" حلما صعب المنال لمعظم الأشخاص، لكن بالنسبة للسكان هناك تحول هذا الحلم في غمضة عين إلى كابوس بعدما استولت عشرات النسور السوداء على ممتلكاتهم.

وفي وقت سابق من هذا العام، اشترى أنتوني وسيوبهان كاسيمانو منزل لقضاء العطلات مقابل 702000 دولار أمريكي ، ولكن عندما قررا قضاء عطلة هناك، صُدما عندما اكتشفا أنه قد تم الاستيلاء عليها بالفعل من قبل العشرات، إن لم يكن المئات من النسور السوداء. وكانت هذه النسور تعيش عمليا في منطقة حوض السباحة، ودمروا حاويات الممتلكات، وبدا أنهم غير سعداء بمشاركة المكان مع أصحابها من البشر، فنقروا على سيارتهم، وتقيأوا عندما اقتربوا، كوسيلة للدفاع عن النفس. وعلى الرغم من بذل قصارى جهدهم لحل المشكلة، إلا أن السكان ظلوا غير قادرين على طرد النسور واستعادة ممتلكاتهم باهظة الثمن.

وقال أنتوني كاسيمانو "لديّ ابنة تبلغ من العمر عامين لا أستطيع المجيئ بها إلى هذا المكان، فمن المحتمل أن يهاجموها"، وأضافت زوجته أن رائحة الطيور "مثل ألف جثة متعفنة".

وشكا أحد الجيران من نفس المشكلة وقال: "كانوا يهاجمون نافذتي وهم يهربون من طائر كان يهاجمهم، لقد انتشر الدم في كل مكان". وأضاف "لقد كان حدثًا سيئًا وحشيًا وصادما". ونظرًا لأن أصحاب المنزل اكتشفوا الأمر خلال عطلة، فلم يتمكنوا من إيجاد شركة لإزالة آثار هذه الطيور، لكن ساعد ثلاثة من ضباط الشرطة في طرد الطيور.

وقال مسؤول محلي للصحفيين إن خيارات السكان كانت محدودة، لأن النسور السوداء محمية بموجب القانون الفيدرالي.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

29 مايو 2018

السرطان ينتشر في جسد فتاة بسبب هذا الدواء

المزيد

11 نوفمبر 2017

بالفيديو.. بكاء في محكمة أمريكية بسبب أب مسلم

المزيد

17 ديسمبر 2017

بالفيديو.. المياه تقتحم المنازل والمحلات في ولاية شناص بسبب غزارة الأمطار

المزيد

19 فبراير 2019

16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف بالقطاع الخاص

عمان - وظائف

ورشة إقليمية حول أهمية البيانات المفتوحة في الابتكار وأثرها على سوق العمل

الاقتصاد - محلي

البنك المركزي: اقتصاد السلطنة يكتسب مزيدا من الزخم مع توسع الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد - محلي

الشرطة تشدد على ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية لتأمين سلامة الطلاب في الحافلات

المحليات - شرطة

استعراض "فرص الاستثمار بالاقتصاد الأخضر" في المجلس الحواري لـ"تنمية نفط عُمان"

الاقتصاد - محلي

لأول مرة في العالم.. طبيب عماني يكشف النقاب عن "فطر جديد" بعدوى السل الرئوي

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

مطالب بطرد الداعية ذاكر نايك من ماليزيا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة