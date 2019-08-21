الأربعاء, 21 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. كتاب وآراء
  4. عرض الخبر

عُمانيون بلا وظائف

الأربعاء 21 أغسطس 2019 08:11 م بتوقيت مسقط

عُمانيون بلا وظائف

د.سليمان المحذوري

يبدو أنَّ أزمة الباحثين عن عمل في السلطنة ما زالت تراوح مكانها، رغم استيعاب عدد منهم في جهات مختلفة تُعنى بالتشغيل، ولا يزال تريند هاشتاج #باحثون_عن_عمل_يستغيثون يتصدر القائمة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وهذا راجعٌ إلى تراكم أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل على مدار سنوات عديدة؛ سواء من حملة دبلوم التعليم العام أو البكالوريوس، ومخرجات الدراسات العليا وغيرها، كما أنَّ الأعداد في ازدياد مستمر.

ومع الأزمة المالية الحالية، وإيقاف أو تقليل التوظيف في القطاع الحكومي بات التعويل على القطاع الخاص لامتصاص هذه الأعداد الكبيرة، رغم تأثر هذا القطاع بالأزمة المالية كذلك، وتملُّص مؤسساته من هذه المسؤولية بدعوى تقليل الإنفاق أو عدم وجود الكفاءات العُمانية المناسبة؛ وبالتالي تفضيل العنصر الأجنبي على ابن البلد، والحديث في هذا الجانب ذو شجون ويطول شرحه.

بيد أنني في هذا المقال سأسلط الضوء على القطاع الحكومي الذي يضمُّ عددًا كبيرًا من العُمانيين؛ وبالتالي بالإمكان التركيز على هذا القطاع لاستيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل؛ على سبيل المثال: قطاع التعليم والصحة، بإمكانه امتصاص جزء كبير من هذه الشريحة. كما أنَّ قضية المحاضرين العُمانيين في الكليات التقنية التي أثيرت مؤخرًا ليست ببعيدة؛ فقد تمّت مناقشتها إعلاميًّا، وكان هنالك إجماع على ضرورة تعينهم بشكل مباشر من قبل الجهات المختصة، بدلًا من نظام الشركات المعمول به حاليًا، ونكاد نتفق على أنَّه غير مناسب سوى تربيح هذه الشركات وملاكها على حساب الشباب العُماني، مع أهمية تقليص أعداد المحاضرين الوافدين في مؤسسات التعليم العالي خاصةً الحكومية. والسؤال المطروح دائمًا: كيف لجهة حكومية مسؤولة عن ملف التعمين وهي لا تُطبِّق هذا التوجُّه في المؤسسات التي تقع تحت إشرافها المباشر؟! من جهة أخرى، يُمكن النظر كذلك في كثير من المسميات الوظيفية؛ مثل: خبير، ومهندس، وفني...ونحوها، والتي يشغلها الوافدون وما أكثرهم، ومن ثمَّ العمل على إحلال الموارد البشرية الوطنية محلهم وفقًا لخطط تعطي نتائج سريعة وملموسة. وعليه، فإنَّنا نعوِّل كثيرًا على المركز الوطني للتشغيل الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 22/2019، في لملمة أوراق هذا القضية الوطنية المبعثرة هنا وهناك، والشروع في وضع الإستراتيجيات الناجعة لحلحلة هذا الملف سريعًا، وإتاحة المجال لشبابنا في الحصول على فرص وظيفية، وهذا حقٌّ مشروع لهم؛ فكم هو مُؤلم حقًا أنْ نسمع ونرى شبابًا مُؤهَّلين في عمر الزهور يقضون جُلَّ أوقاتهم في بيوتهم، بدلًا من المساهمة في خدمة وتنمية هذا الوطن العزيز.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 سبتمبر 2017

عمانيون بلا وظائف

المزيد

30 أكتوبر 2017

عمانيون بلا ديون

المزيد

06 أغسطس 2018

عمانيون في زنجبار

المزيد

24 يوليو 2017

23 يوليو.. عمانيون وكفى

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف بالقطاع الخاص

عمان - وظائف

ورشة إقليمية حول أهمية البيانات المفتوحة في الابتكار وأثرها على سوق العمل

الاقتصاد - محلي

البنك المركزي: اقتصاد السلطنة يكتسب مزيدا من الزخم مع توسع الأنشطة غير النفطية

الاقتصاد - محلي

الشرطة تشدد على ضرورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرورية لتأمين سلامة الطلاب في الحافلات

المحليات - شرطة

استعراض "فرص الاستثمار بالاقتصاد الأخضر" في المجلس الحواري لـ"تنمية نفط عُمان"

الاقتصاد - محلي

لأول مرة في العالم.. طبيب عماني يكشف النقاب عن "فطر جديد" بعدوى السل الرئوي

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

مطالب بطرد الداعية ذاكر نايك من ماليزيا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة