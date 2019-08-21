تدشين موقع إلكتروني جديد لـ"صُحار الدولي"

مسقط - الرؤية

دشن صُحار الدُّولي موقعه الإلكتروني الجديد، الذي تمّ تصميمه وتطويره بعناية من أجل توفير تجربة فريدة للمستخدمين تُمكنهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية بكل سهولة ويسر، وذلك في إطار سعيه المتواصل ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الهوية عالمية الريادة.

ويعد الموقع الإلكتروني الجديد انعكاسًا حقيقيًّا لاستراتيجية وهوية العلامة التجارية الجديدة لصُحار الدُّولي في ظل تصميم الموقع الذي يتميز بسهولة الاستخدام والاستجابة السريعة مع أجهزة الهواتف الذكية. وتم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد لصُحار الدُّولي رسمياً من قبل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصُحار الدُّولي، وذلك في المكتب الرئيسي للبنك في مجمع السِّيف الجديد في شاطئ القرم، وسط حضور عدد من ممثلي الإدارة العليا للبنك.

وقال أحمد المسلمي: إن الموقع الإلكتروني الجديد لصحار الدولي يعكس هوية البنك الجديدة المتناغمة مع رؤيته واستراتيجيته، وتتمحور تجربة استخدام الموقع الإلكتروني بالكامل حول مبادئ صُحار الدُّولي التي تهدف إلى توفير ثراء أكثر من خلال مشاركة المحتوى مع الزبائن، وسرعة أكبر من خلال الوصول السريع والسهل إلى المعلومات، وأفق أوسع من خلال إظهار ماهية واستراتيجية صُحار الدُّولي التي تمكنه من إضفاء مزيد من القيمة على خدماته المُقدمة للمتصفحين. كما أنّ تدشين هذا الموقع الإلكتروني يُعد امتدادًا لكافة الأنشطة الأخرى التي يقوم بها البنك، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق هدف البنك الأسمى المتمثل في مساعدة الناس على الفوز من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية التفاعلية مع عالمهم دائم التغير.

وقد تمّ تصميم الموقع الإلكتروني بعد دراسة استهدفت الأسواق المحلية والإقليمية والدولية لضمان تقديمه للزبائن بمستوى يطابق أعلى معايير الجودة والحماية، عليه بات الآن سانحًا للجميع تصفح الموقع الإلكتروني الجديد والتعرف عليه على الدور الفاعل الذي يقوم به في تمكينهم ومساعدتهم على الفوز، سواء كان ذلك من خلال تقديم الخدمات المالية أو الاستشارات أو منتجات مخصصة، و غيرها.

وبالإضافة إلى الموقع الجديد، يمكن للمستهلكين الوصول إلى الخدمات والتسهيلات التي تجعل من تجربتهم المصرفية أكثر سهولة في ظل عدد من الميزات التفاعلية لتوفير تجربة متّسقة ومتميزة للزبائن عند تصفحهم للموقع عبر مختلف الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية بمختلف متصفحاتها والكثير غير ذلك.