الأربعاء, 21 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أَكَل الحنينُ فُؤادِي

الأربعاء 21 أغسطس 2019 09:01 ص بتوقيت مسقط

أَكَل الحنينُ فُؤادِي


عفاف عطا الله (حنين العربي) | فلسطين
(1)
زِدْنِي عذاباً .. أيّهذا السّادي
واشدُدْ قيودَك كَي يَهُون قِيادي
//
لا تُعطِني حُريّتي فالحُرّ مَن
يَفدِي البلادَ وأنتَ كلّ بلادِي
//
لا تَسْقِني عَذب الغَرامِ ولا تَصِلْ
حَتّى وإنْ أَكَل الحنينُ فُؤادِي
//
إن شئتَ .. جرّدني الذّخيرةَ كلّها
ما أنتَ إلا عُدّتِي وعَتَادِي
//
زِدْنِي احتكاراً كَي أزيدكَ رقّةً
عَانِدْ.. ونَاوِرْ .. بَرْبَريَّ عنادِي
//
مَا أَحمَقَ الأُنثَى إذا عَشِقَتْ فَهَل
صدّقْتَ أَنّي قد فَقدْتُ رشَادِي ؟!
 //
هَيهاتَ أُسلِم أو أملّكُ خَافِقِي
لهوىً دمشقيّ .. ولا بغدادي

(2)
سأنسيكَ النّساءَ ولُطفَهنّه
وأمحُو  بالوضاءةِ حسنَهنُه
//
وأملأ قلبكَ الموهومَ ..حباً
لتدركَ بعد صِدقي وهمَهنّه
//
سألبِسك الغرامَ رداءَ عـزٍّ
وأُرغم بالإبـاءِ .. أنوفهُـنّه
//
لأنّي طفلةٌ بدهـاءِ أنـثى
سأغلِب بالبراءةِ كيدَهنّه

(3)
هذا المساءُ  العذبُ
مثلكَ   .. شاعريٌّ  بامْتِياز

سافرتُ
فيهِ إلى الخَيـالِ
إلى المُحالِ ..  بلا جوازْ

وبلغتُ
كلّ رغائبي
 سَكرَى على سُرُرِ المجَازْ

وعرفت سرّ المنتهى  
بهواك ..  صوفيّ الطراز

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 مارس 2019

طفح الحنين

المزيد

28 مايو 2019

أبجدية الحنين

المزيد

06 ديسمبر 2017

أرستقراطية الحنين

المزيد

22 أكتوبر 2017

الحنين للركام

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

التفاؤل يعُم الأوساط الاقتصادية بفضل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتحسن ثقة المستثمرين

الاقتصاد - محلي

السبت.. "اتحاد القدم" يحسم "الدمج" و"نائب الرئيس"

رياضة - محلي

باحثون: مازن بن غضوبة من العلماء المساهمين في بناء الحضارة الإسلامية على مدى العصور

المحليات - ثقافة

"راق بأخلاقي" يؤكد دور الشباب في بناء الوطن عبر التمسك بالتعاليم الدينية ونبذ العادات الدخيلة

المحليات - أخبار

بدء أعمال التسوية في "رأس مركز" لبناء أكبر محطة تخزين نفط في المنطقة

الاقتصاد - محلي

55 مليون ريال أذون خزانة من "المركزي"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

الشرطة تلقي القبض على "الطبيب المزيف" وتضبط آسيوي سرق 43 ألف دولار بمسقط

المحليات - شرطة

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

مطالب بطرد الداعية ذاكر نايك من ماليزيا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة