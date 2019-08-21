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ذاكرةٌ محشوةٌ بالحب والحرب

الأربعاء 21 أغسطس 2019 09:00 ص بتوقيت مسقط

ذاكرةٌ محشوةٌ بالحب والحرب


سهام الدغاري| ليبيا

يمرّ اليومُ فوضوياً
كريحٍ خريفية تعبث بحديقةٍ مهجورةٍ
ثم يمضي وهو لا يلوي على شيء
//
وأنا هنا
أؤمن بنقصان هذا العالم
وأؤمن بأنني سأواجه مصيرًا أشد ظلمة
لو فكرت ولو للحظة في اكتماله
أكتب قصيدة لا تُفضي إلى هدف
وأردّد
من يركب الوهم؛ سقوطه محتم
//
لاوقت لدي لأعيد ترتيب الأشياء
ولا أن أنظر لأجندة التقاويم
فغداً كأمس وأمس كاليوم
واليوم يمر فوضويًا
كذاكرةٍ محشوةٍ بالحب والحرب
لا أمل لها في أن تتعافى
//
وأنا هنا
أتساءل لمَ جئنا لهذه الحياة
ونحن لا نجيد الحب
ولكننا نبرع في الحرب
لا نعرف الصدق
ولكننا ننجح في اختراع الكذبات
لانعلم عن التقبيل سوى لعق الذنوب
وارتشاف المعاصي
نتجول داخل الحلم
لنعود منه بلا تأويل
نترنح بين أروقة الزنازين
ونطالب بالخلاص
ونرحب بالعهر
شريطة أن يأتينا في ثياب راهب
//
وأيضاً أنا هنا
أحاول اقتلاع المسامير العالقة بكفي
لأصافح فيك يوماً واحداً
بطريقة مرتبة
ودون أن أخدشه بحافة سؤال مفاده:
متى ستتوقف عن العبث بروحي المتهالكة ؟

 

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