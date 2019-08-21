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تستدعي الشرطة لإيقاظ حفيدها وحضور الامتحانات!

الأربعاء 21 أغسطس 2019 12:36 ص بتوقيت مسقط

تستدعي الشرطة لإيقاظ حفيدها وحضور الامتحانات!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

بالنسبة للكثير من الأشخاص، يمثل الاستيقاظ مبكرا أحد أصعب الأمور التي يجب أن يقوموا بها في حياتهم اليومية، وعندما يكون الجو ممطرا وباردا يكون من الصعب للغاية إقناع الطلاب بالذهاب إلى مدارسهم وخصوصا إذا كان لديهم اختبارات، على ما ذكر موقع "باز فيد".

وفي تايلند لم تجد جدة طريقة لإيقاظ حفيدها وإقناعه بالذهاب إلى مدرسته وخوض اختباراته سوى استدعاء الشرطة!

وناشدت الجدة الشرطة لإقناع حفيدها بالذهاب إلى المدرسة، وعندما دخل الضباط إلى المنزل، كان الصبي لا يزال في غرفته، يغط في نوم عميق، فأيقظ الشرطي الفتى من النوم وأخذ يحدثه عن أهمية التعليم والالتزام. وسرعان ما تأثر الفتى بهذا الحديث الملهم وقرر الذهاب إلى المدرسة وقام الشرطي بإيصاله بنفسه.

وسرعان ما انتشرت القصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر المستخدمون عن تقديرهم للجدة والشرطي.

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