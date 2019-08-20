"أوريدو" تطور "دروس عُمان الرقمية" لتمكين جيل المستقبل

مسقط – الرؤية

تواصل Ooredoo تحديث تطبيق دروس عُمان الرقمية وتعزيزه بقائمة متنوعة من المناهج المرئية والصوتية التي تتناسب مع مختلف المراحل العمرية في إطار التزامها بتمكين الجيل الجديد.

وتُبرز هذه التحديثات التزام الشركة بالاستثمار المجتمعي ودفع عجلة التعليم إلى الأمام. ومع بداية العام الدراسي سيتضمن التطبيق دروس رقمية مُخصصة للأطفال في مرحلة ما قبل التعليم الأساسي (الروضة والتمهيدي) لتتيح للآباء والأمهات تنمية قدرات أطفالهم. ويتضمن التطبيق عددا من الدورات الخاصة باللغة الانجليزية واختبارات الآيلتس لمساعدة الشباب المُقبلين على الدراسة الجامعية في اكتساب مهارات التحدث والكتابة والاستماع والقراءة، فضلاً عن عددٍ من الدورات والدروس حول البرمجيات للباحثين عن عمل.

وقال رائد بن محمد داؤود، مدير عام العلاقات الحكوميّة والشؤون التجاريّة في Ooredoo: نسعى من خلال التحديث المستمر لهذا التطبيق إلى تزويد المستخدمين بالكثير من الخيارات التي تلبي متطلباتهم وتطلعاتهم التعليمية. لذا، أضفنا بالتزامن مع العطلة الصيفية دروسا ودورات تدريبية للغة الإنجليزية واختبارات الآيلتس لكي نساعد الطلاب في الاستعداد لعام دراسي جديد ولنسهم في نجاحهم وتحقيق طموحاتهم التعليمية. ويسعدنا القبول الكبير الذي يحظى به التطبيق حيث يستفيد منه أكثر من 10 آلاف مستخدم يومياً.

وجاءت هذه التحديثات بعد النجاح والقبول الكبيرين الذي حظي بهما التطبيق منذ إطلاقه في مايو 2018 حيث تربع على صدارة التطبيقات التعليمية، إذ بلغ عدد مستخدميه حتى الآن 222,114 فردا من مختلف أنحاء العالم. كما حصل على تقييم 4.4 في متجر الاتطبيقات Google Play و4.3 في Apple Store، إضافة إلى وصول عدد مشاهداته إلى 43 مليون مشاهدة.

وتأتي المبادرة الرقمية البارزة تحت مظلة برنامج الشركة للمسؤولية الاجتماعية، Ooredoo الخير، والتي تهدف إلى الاستثمار في الأفراد من مختلف الأعمار وتزويدهم بأداة تعليمية مجانية وسهلة الاستخدام. ويضم التطبيق دورات تدريبية حول تصميم الويب وHTML ومناهج ثقافية ومواضيع متخصصة للصفوف المدراسية من الصف الأول وحتى الصف الثاني عشر. ومن خلال هذه التحديثات والإضافات التي يتم إجراؤها بانتظام، سيتمكن المستخدمون من الاستفادة من الدورات القادمة حول الثورة الصناعية الرابعة ودروس تطوير الذات، والتي يتم تقديمها بواسطة مدربين ومعلمين ونفسيين من السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط. وبإمكان المستخدمين تنزيل التطبيق على هواتفهم وأجهزتهم الذكية مجاناً عبر Apple store أو Google Play من خلال إجراء بحث باسم "تطبيق دروس عُمان الرقمية".