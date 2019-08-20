تركيب أعمدة إنارة "LED" في متنزه صلالة

صلالة - الرؤية

نفَّذتْ بلدية ظفار -مُمثلة في دائرة الطرق والإنارة- أعمالَ صيانة بمتنزه صلالة الغربية، تمَّ خلالها استبدال الإنارة المتضررة بإنارة جديدة نوعية "LED"؛ حيث تعمل البلدية على مُواصلة استبدال لمبات الإنارة الحالية بنظام الإنارة الموفرة للطاقة في المتنزهات والشوارع الرئيسية والداخلية؛ بهدف ترشيد الإنفاق في استهلاك الكهرباء واستخدام البدائل المتاحة التي توفر بيئة نظيفة وصحية بالمجتمع.

وتأتِي تلك الأعمال بشكل دوري ومُستمر لتشمل كافة ولايات ونيابات المحافظة والتجمعات السكانية التابعة لها، تحت إشراف البلدية في صيانة الخدمات العامة وتحديث مكوناتها، ومتابعة كافة احتياجاتها الخدمية، بما يُحقِّق المصلحة العامة للفرد والمجتمع.