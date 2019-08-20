فنجانُ قهوتِنا



رشا دنانة | مصر

فنجــانُ قهــوتِنا يا خِـــلُّ قـــد بَـــرَدَ

عـلَّقْــتَ في مِعطـفي مستــأذنًـا وَرْدا

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كنــا كمــا الصبــحُ والإمسـاءُ يطلُبُنا

ويشعــلُ الشوقَ في ضدٍ هوى ضَدَّا

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والآن قــــد شــردت مــن حـكايتـُنـا

والبحـــرُ يأخُــذُها كيْ تسكـنَ اللحـدَ

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ضَلَّــت مراكبـــنا هـــل دلَّنـــا أحـدٌ؟

أبكــي هنـــا وجــعِي أشكو به وجدا

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أشجـــانُ ذاكـــرتي صـارت كرابيةٍ

ودمــوعُ أوردتي عــاشت لتسقـــيها

//

هل كان ذا ولــهٌ يلهـــو بنــا زمنــا؟

والخمـــرُ ســاعيـــةٌ دومًا لظــاميها

//

في ذلك الكهــفِ قــد دندنتُ أغنيتي

ووردةُ الأمــسِ بالأشــواقِ ترقيـها

//

الزهـــرُ لا يأتـــي والـروض يابسةٌ

ما بـــالُ أزمنتـــي كُفَّـــتْ مآقيـــها

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فالــدَّمعُ ممتـــنعٌ والوقــت محتضـرٌ

وغصــونُ كرمتِــنا جــفتْ معانيـها

//

ومعطفي في يـدي ما زلــتُ أحمِلُهُ

ما عأأأاد يُدفئُـــني حــزني يُمــزّقهُ

//

عـــرافـــتي قرأتْ فـنجـانَ قهوتنِا

واستعبـــرتْ ألمًـا بالقـــولِ ترتُقُهُ

//

باحــتْ معـــزيةً قلبــي بوحـشَتِهِ

لن ألتقــي أبـدا من عشتُ أعشقُهُ

//

من عِــشتُ أنظــرهُ ليـلا مناجـيةً

وأقطـــعُ العمـرَ ترحـالًا وأرهقُهُ

//

يا وردة زبُلتْ والشـوقُ يشعِلُها

وتصـطلي شغـفًا مثلي وتعـشقُهُ

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من ذا سيُفْلِتُـنا من أسـرِ ربقَتهُ؟

من ذا لقلبي أنا يُصغي ويعتَقُهُ