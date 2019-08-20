

د. ريم سليمان الخش | باريس

وجوديَ في الحياة يسير نهرا

فمن عشبٍ إلى أنحاءَ أخرى

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ولكنْ عينه نبعٌ لوجدي

تظلّ مكانها من ألفِ مجرى

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يقول الشط: قلبي ذاب شوقا

فإنْ أغفلته ياعينُ يعرى

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وقد تُركت سخونته رمالا

فكادت أنْ تصيرَ الروح صحرا !!

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حنانيكِ الحُباب تلاك وصلا

وما أدراك ما قد ذاق صبرا

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يقول النهرُ: دفقكَ دون قيدٍ

وماغير ابن آدمَ كان حرّا

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ولو أني حُظيتُ بدفقِ وعيٍ

لما أبقيتُ شوق الماء سرّا

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أنا يا ماء في ذاتي فريدٌ

أبيتُ على التحوّل مستمرا

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أنا القديس من نفحات ربٍ

أعيشُ بها وقد أُشبعتُ وزرا !!

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أنا القديس من نفحات ربٍ

لأقهر موت أزماني فأبرا !!!

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خواءٌ دوننا الألواح حيرى

وليس سوى التأمل كان حبرا

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وينبوعٌ به مشكاة روحي

كأنّ الروح شعّت حين أسرى

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هو طفل الغمام بكل عينٍ

له بيتٌ يصبُ الحرف خمرا

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وفي كأس الشتاء مجاز عشقٍ

وأشجارٌ بها الأشواق تعرى

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يهسهس في المراعي وقع قطرٍ

ليبلغ رعشة الخلجان شعرا

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فيسألُ: هل ترى نهرا تعيسا؟

أم الأفكار من تنساب قهرا!!

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هي الأشجار لاتنوي انزياحا

ذواتٌ في المدى الكوني أسرى

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ولكنّا الوجود بكنهِ حرٍّ

فلم يكُ ذات دهرٍ مستقرا

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كتابٌ خطَّ من نزفٍ قديمٍ

تركنا في هوامشه الأمرّا

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تمنّى قلب عصفور شريد

ولو أني أريد الحب تمّرا

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فلا قلقٌ على إيقاع بحرٍ

ولا طعم الحروف يصير مرّا

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تمنيت انسكابي في غمام

فطيني يشتهي بردا وطهرا

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لأمطره مجازا سرمديا

ويبقى الشعر خلفيّ مكفهرا

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ملاحظة: استخدم الوجود لذاته حسب سارتر ونظرية النقطة الثابة في الرياضيات والشعر!!