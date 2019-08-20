د. ريم سليمان الخش | باريس
وجوديَ في الحياة يسير نهرا
فمن عشبٍ إلى أنحاءَ أخرى
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ولكنْ عينه نبعٌ لوجدي
تظلّ مكانها من ألفِ مجرى
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يقول الشط: قلبي ذاب شوقا
فإنْ أغفلته ياعينُ يعرى
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وقد تُركت سخونته رمالا
فكادت أنْ تصيرَ الروح صحرا !!
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حنانيكِ الحُباب تلاك وصلا
وما أدراك ما قد ذاق صبرا
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يقول النهرُ: دفقكَ دون قيدٍ
وماغير ابن آدمَ كان حرّا
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ولو أني حُظيتُ بدفقِ وعيٍ
لما أبقيتُ شوق الماء سرّا
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أنا يا ماء في ذاتي فريدٌ
أبيتُ على التحوّل مستمرا
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أنا القديس من نفحات ربٍ
أعيشُ بها وقد أُشبعتُ وزرا !!
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أنا القديس من نفحات ربٍ
لأقهر موت أزماني فأبرا !!!
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خواءٌ دوننا الألواح حيرى
وليس سوى التأمل كان حبرا
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وينبوعٌ به مشكاة روحي
كأنّ الروح شعّت حين أسرى
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هو طفل الغمام بكل عينٍ
له بيتٌ يصبُ الحرف خمرا
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وفي كأس الشتاء مجاز عشقٍ
وأشجارٌ بها الأشواق تعرى
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يهسهس في المراعي وقع قطرٍ
ليبلغ رعشة الخلجان شعرا
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فيسألُ: هل ترى نهرا تعيسا؟
أم الأفكار من تنساب قهرا!!
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هي الأشجار لاتنوي انزياحا
ذواتٌ في المدى الكوني أسرى
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ولكنّا الوجود بكنهِ حرٍّ
فلم يكُ ذات دهرٍ مستقرا
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كتابٌ خطَّ من نزفٍ قديمٍ
تركنا في هوامشه الأمرّا
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تمنّى قلب عصفور شريد
ولو أني أريد الحب تمّرا
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فلا قلقٌ على إيقاع بحرٍ
ولا طعم الحروف يصير مرّا
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تمنيت انسكابي في غمام
فطيني يشتهي بردا وطهرا
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لأمطره مجازا سرمديا
ويبقى الشعر خلفيّ مكفهرا
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ملاحظة: استخدم الوجود لذاته حسب سارتر ونظرية النقطة الثابة في الرياضيات والشعر!!