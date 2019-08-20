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يا عِيدُ عِدني لا تَعُدْ

الثلاثاء 20 أغسطس 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

يا عِيدُ عِدني لا تَعُدْ


بدريّة البدري | سلطنة عُمان

يا عيدُ ارحلْ لليَمنْ
واضحكْ لِصَنعا أو عَدَنْ
//
فهُناكَ طِفلٌ لَمْ يَزلْ
يحبو، ولَمْ يَمشِ، ولَنْ
//
وهناكَ أمٌّ ودّعَتْ
طِفلينِ، في كَمَدٍ تئِنْ
//
وهناكَ كانَ وكانَ، لَمْ
يبقَ سوى ما لَمْ يكُنْ
//
سترى ملائكةً تطيرُ ..
فلا تَخَفْ،، لا،، واطمئِنْ
//
ليسَتْ سوى أرواحِهمْ
رَقَتِ السَّماءَ بلا كَفَنْ
//
غَنِّ، وأيقظْ مَنْ غفا
وخيالَ مَن رحلوا احْتضَنْ
//
بينَ المَحاجِرِ يشتهي
لوْ أنَّهم عَقدوا السَكَنْ
//
يا عيدُ قَبِّلْ مَن ترى
غشّى مُحيّاهُ الوَهَنْ
//
كَرِهَ الحروبَ وقالَ: لا
لا للتّفَرُّقِ والفِتَنْ
//
زرعَ الحمامَ على الغَمامِ..
لعلَّ سِلْماً قد يَحِنْ
//
يا عيدُ عِدني لا تَعُدْ
إلَا وقد ضَحِكَ اليَمَنْ

 

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