يا عِيدُ عِدني لا تَعُدْ



بدريّة البدري | سلطنة عُمان

يا عيدُ ارحلْ لليَمنْ

واضحكْ لِصَنعا أو عَدَنْ

//

فهُناكَ طِفلٌ لَمْ يَزلْ

يحبو، ولَمْ يَمشِ، ولَنْ

//

وهناكَ أمٌّ ودّعَتْ

طِفلينِ، في كَمَدٍ تئِنْ

//

وهناكَ كانَ وكانَ، لَمْ

يبقَ سوى ما لَمْ يكُنْ

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سترى ملائكةً تطيرُ ..

فلا تَخَفْ،، لا،، واطمئِنْ

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ليسَتْ سوى أرواحِهمْ

رَقَتِ السَّماءَ بلا كَفَنْ

//

غَنِّ، وأيقظْ مَنْ غفا

وخيالَ مَن رحلوا احْتضَنْ

//

بينَ المَحاجِرِ يشتهي

لوْ أنَّهم عَقدوا السَكَنْ

//

يا عيدُ قَبِّلْ مَن ترى

غشّى مُحيّاهُ الوَهَنْ

//

كَرِهَ الحروبَ وقالَ: لا

لا للتّفَرُّقِ والفِتَنْ

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زرعَ الحمامَ على الغَمامِ..

لعلَّ سِلْماً قد يَحِنْ

//

يا عيدُ عِدني لا تَعُدْ

إلَا وقد ضَحِكَ اليَمَنْ