منافسة عُمانية في مسابقة دولية

تُمثِّل مشاركة وزارة القوى العاملة في مسابقة المهارات العالمية، التي تقام في مدينة كزان بجمهورية روسيا الاتحادية، عبر 21 طالبا من طلاب الكليات التقنية والمهنية، خطوة تؤكد جدارة الطالب العماني على المنافسة في أكبر المسابقات الدولية، لا سيما في المهارات المرتبطة بالأداء الاقتصادي.

وسيتنافس طلابنا على 13 مهارة تقنية و8 مهارات مهنية؛ أبرزها: مهارات الكهرباء، وصناعة الخزائن الخشبية، والأوتوكاد، والإلكترونيات، والتبريد والتكييف، وتقنية السيارات، واللحام، والتمديدات الكهربائية، وشبكة كابلات المعلومات، وتكنولوجيا التصميم الجرافيكي، وتصفيف الشعر، والدهان والديكور، والحلول البرمجية للأعمال التجارية. وبالنظر في هذه التخصصات، نجد أنها تغطي معظم القطاعات الاقتصادية، خاصة التصنيعية والتقنية منها؛ مما يُشير بوضوح إلى أنَّ التعليم التقني والمهني في السلطنة وصل مراتب متقدمة من التميز والتخصصية. وتبذل وزارة القوى العاملة جهودا حثيثة لتأهيل الطلاب على التقنيات الحديثة والمطلوبة في سوق العمل، عبر برامج دراسية وتدريبية متنوعة، وإثراء معارفهم النظرية والعملية.

... إنَّ مشاركة السلطنة في مسابقة المهارات العالمية لتُؤكِّد مدى التقدم الذي بلغه قطاع التعليم التقني في بلادنا، وتبرهن على أنَّ مسيرة التطوير والتحديث في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة تمضي قدما بما يحقق الرخاء والنماء لعُماننا الغالية.