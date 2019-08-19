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يدفع 18000 دولار للتأكد من إخلاص حبيبته!

الإثنين 19 أغسطس 2019 10:29 م بتوقيت مسقط

يدفع 18000 دولار للتأكد من إخلاص حبيبته!

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

عبّر مليونير مجهول عن رغبته في توظيف شخص ما لمساعدته في اختبار زوجته المستقبلية في محاولة لمعرفة ما إذا كانت تحبه حقا أم لا.

وكشف موقع HushHush.com الذي يعد "سوق الرفاهية الرائد في العالم" عن رغبة عميل له -وهو مليونير لم يكشف عن هويته- في توظيف رجل "يتمتع بمظهر جيد" ليبدو كرجل ثري في حياة حبيبته، كي يتأكد من إخلاصها له قبل الزواج منها. وسيتم توفير ما يلزم ذلك الرجل لخلق وهم الثراء، مثل العقارات الفاخرة والسيارات الفارهة وحتى ميزانية الإنفاق الكبيرة، إضافة إلى حصوله على 15000 جنيه إسترليني، أي ما يعادل 18000 دولار أمريكي.

وبرر رجل الأعمال قراره باستئجار مثل هذا الشخص من خلال الادعاء بأن بعض صديقاته السابقات كن مهتمات بأمواله فقط ويريد التأكد من أن صديقته الحالية تحبه لشخصه قبل أن يقدم على الزواج منها.

ووجد الرجل بعض التصرفات المثيرة للشك من قبل صديقته مثل رغبتها في الزواج سريعا ورفضها اقتراحه للتوصل إلى اتفاق (مالي) قبل الزواج في حالة الانفصال، لكنه عبر عن حبه لها ويريد فقط التأكد من أنها تحبه أيضا.

ويقول الموقع الإلكتروني إن الهدف الرئيسي من هذه "التمثيلية" اختبار خطيبة "العميل"، لمعرفة ما إذا كانت تحبه فعلا أو أنها قد تقرر تركه لصالح رجل ناجح أصغر سنا!

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