بالفيديو والصور.. الجلوس على عامود خشبي رياضة شعبية في هولندا!

ترجمة: رنا عبد الحكيم

من المعروف أن الرياضة مفيدة للصحة، لكن على الأرجح لا تنطبق تلك المقولة على الرياضة الهولندية المعروفة باسم "Pole Sitting"؛ حيث يجلس المتنافسون حرفيا على أعمدة خشبية لعشرات الساعات حتى يستسلموا إما بسبب شعورهم بالتنميل أو بالملل.

ولا أحد يعلم على وجه التحديد أصل تلك اللعبة، لكن بعض المصادر تدعي أنها نشأت في مقاطعة فريزلاند الهولندية؛ حيث حاول السكان المحليون تجنب الملل من خلال اختراع الرياضات التي تنطوي على أشياء تستخدم في الحياة اليومية مثل الأعمدة الخشبية.

وعلى الرغم من انقراض تلك اللعبة بشكل شبه كامل إلا أنها لا تزال تمارس في بعض الأحيان في هولندا.

وعادة ما يتم وضع الأعمدة الخشبية في الماء على بعد أمتار قليلة من بعضها البعض. بحيث إذا تراجع المتنافسون في أي وقت وفضلوا السقوط في الماء لأنهاء دورهم فلن يصابوا بمكروه. وعادة ما يتم تجهيز الأعمدة الحديثة بمقعد ومسند حتى لا يشعر المتنافسون بعدم الارتياح وتسمح القواعد بأخذ استراحة للذهاب إلى دورة المياه كل بضع ساعات. وتعتبر تلك القواعد لينة بعض الشيء ففي أوائل سبعينات القرن العشرين لم يسمح للمشاركين بترك اعمدتهم على الأطلاق.

ولا تزال اللعبة قائمة حتى اليوم، لكن نظرا لأنها ليست أكثر الرياضات إثارة لمشاهدتها فهي تعد من المعالم السياحية الرياضية أكثر من كونها رياضة للمتفرجين.