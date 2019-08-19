الإثنين, 19 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
36 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

باكستان خامس أكبر منتج ومصدر للتمور بـ160 نوعًا

الإثنين 19 أغسطس 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

باكستان خامس أكبر منتج ومصدر للتمور بـ160 نوعًا

 

مسقط - الرؤية

تحتل باكستان المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج وتصدير التمور، فباكستان هي الدولة الوحيدة في جنوب آسيا التي تنتج التمور على نطاق تجاري، بينما تنتج مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفواكه على مدار العام، بما في ذلك ملك الفواكه الشهير "تشونزا" من نوع "المانجو" والمتواجد في السلطنة والذي يتلذذ به خبراء المانجو، إضافة إلى "الكينو" وهي من حمضيات المندرين الشهية المعروفة بطعمها الحلو ورائحتها الفواحة.

وهناك أكثر من 160 نوعا من نخيل التمر في باكستان ومن بينها الأنواع المعروفة مثل أسيل في خيربور، وداكي الموجودة في د. أ. خان، وبيجم جانكي في مكران، وهي أكثر الأنواع طلبًا وشعبية بسبب مذاقها الرفيع. ويوجد العديد من الأصناف المشابهة لتلك التي تزرع في العراق وإيران ودول الخليج مثل الحلاوي والزهدي والشاكري والبصري وغيرها.

ويتم تصدير معظم التمور الباكستانية بشكل جاف (95%)، أما الطازجة منها (5%) فيتم تصديرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة. ويتم تصدير 90% من التمور المجففة إلى الهند برًا بالمرور عبر لاهور، والباقي يصدر إلى بنجلاديش.

ويبدأ موسم الحصاد في شهر يوليو وحتى سبتمبر، وتزرع التمور في جميع المقاطعات الأربع في باكستان على مساحة حوالي 75000 هكتار، وتزرع بشكل أخص في خيربور وسوكار في السند، وكذلك تربت وبانجغور في بلوشستان، وهما القطاعان الأكبر في إنتاج التمور.

والتمر غذاء راقٍ ويأتي مع فوائد غذائية وصحية عميقة. ويحظى التمر بشعبية في جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولا سيما في شهر الصيام حيث يرتفع طلب المستهلكين عليه.

يشار إلى أنّه تتم زراعة حوالي 4.9 مليون طن سنويًا من التمور في أكثر من 60 دولة، والذي يعتبر جزءا ضخما جدًا من إجمالي إنتاج الفواكه الجافة في العالم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 يناير 2018

العثور على "الجوهرة".. خامس أكبر ماسة في العالم!

المزيد

19 أغسطس 2019

"ثار" أكبر صحراء حاضنة للتقاليد الحية في باكستان

المزيد

10 أبريل 2018

مسح الطيور المهاجرة في الوسطى يكشف عن 300 ألف طائر من 80 نوعا

المزيد

10 أكتوبر 2017

الشّعر منبع الذّوق والجمال ومصدر الحماسة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

باكستان تحتفل بيوم الاستقلال وسط تحولات واسعة تعزز من مكانة الجمهورية الإسلامية في قارة آسيا

دولي - أخبار

"النقل والاتصالات" تفتتح طريق "الفي – الوجاجة" أمام الحركة المرورية

الاقتصاد - محلي

نظام تعقب مركبات بلدية مسقط يدخل المرحلة الثالثة لتحسين الإنتاجية وتعزيز معايير السلامة

المحليات - أخبار

تطبيق جديد لعملاء "الطيران العماني" بالتعاون مع "سمارت كارجو"

الاقتصاد - شركات ومناقصات

مرادم "بيئة" تستقبل 30 ألف طن من النفايات خلال أيام عيد الأضحى

المحليات - أخبار

وزير "التنمية" يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.. والمواد تمنع "الممارسات التقليدية" الضارة بالصحة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

بالفيديو .. إعلان "صادم" في شوارع الكويت والسلطات تتدخل

منوعات - من هنا وهناك

العيد الاثنين في 20 دولة حول العالم

دولي - أخبار

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة