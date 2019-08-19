الإثنين, 19 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
40 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

تأكيد سجن أكاديمية (إيرانية – بريطانية) 10 سنوات

الإثنين 19 أغسطس 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

تأكيد سجن أكاديمية (إيرانية – بريطانية) 10 سنوات

 

 

طهران – الوكالات

أيدت محكمة التمييز في طهران حكما بالسجن 10 سنوات ضد الأكاديمية الإيرانية - البريطانية، أرس أميري، وسط التوتر المتصاعد بين طهران ولندن.

وكانت أميري قد كشفت في رسالة مفتوحة لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، أنها سُجنت لرفضها التجسس لصالح استخبارات المخابرات الإيرانية ضد مؤسسات بريطانية تعمل بها.

وكتب محسن عمراني، ابن خالة أرس أميري، على حسابه عبر موقع "تويتر"، أن المحكمة أيدت حكم السجن 10 سنوات، أمس الأحد، دون حضور محام، بالإضافة إلى منعها من السفر عقب إطلاق سراحها، وكذلك حظرها من النشاط والعمل لعامين.

وتم اعتقال الأكاديمية في جامعة كينغستون، من قبل وزارة الاستخبارات الإيرانية في 14 مارس 2018 عندما ذهبت لزيارة جدتها المريضة. وتم إطلاق سراحها بكفالة بعد 68 يوما، ولكن في 7 سبتمبر 2018، تم استدعاؤها مرة أخرى، واعتقلت ونقلت إلى سجن إيفين.

وكشفت أميري في رسالتها أنها قضت 30 يومًا منها في الحبس الانفرادي، حيث تعرضت لاستجواب متواصل، صباحًا ومساء، تركز على وظيفتها في المجلس الثقافي البريطاني الذي تعمل فيه منذ عام 2013، والذي يتبع للحكومة البريطانية.

وقالت: "أنا موظفة عادية في المركز لكن الأجهزة الأمنية طلبت مني التعاون لكنني رفضت، ولذلك قالوا لي إننا في هذه الحالة نتهمك بالتجسس لصالح بريطانيا".

وتعتقل إيران عشرات الأكاديميين والباحثين من مزدوجي الجنسية أو من يحملون إقامات الدول الأوروبية والولايات المتحدة، لاستخدامهم كأوراق مساومة سياسية، وفق ما تقول منظمات حقوقية دولية.

 

وكانت السلطات الإيرانية اعتقلت الأسبوع الماضي، باحث الأنثروبولوجيا الإيراني - البريطاني، كميل أحمدي، في منزله في العاصمة الإيرانية طهران، والمشهور بأبحاثه ودراساته حول القضايا الاجتماعية المثيرة للجدل، بما في ذلك العرائس الأطفال الذين يتزوجون تحت السن القانونية، وظاهرة الزواج الأبيض في إيران وقضايا مشابهة.

ويعتبر كميل أحمدي، ثالث أكاديمي بريطاني - إيراني يعتقل بعد الباحثة أرس أميري، وناشطة الإغاثة مع مؤسسة "تومسون رويترز"، نازنين زاغري - راتكليف.

ولا تزال التوترات بين طهران ولندن متصاعدة، فيما غادرت الناقلة الإيرانية "غريس 1"، فجر الاثنين، جبل طارق بعد احتجازها منذ 4 تموز/يوليو، بأمر من السلطات البريطانية، وذلك بعد رفض سلطات جبل طارق طلباً أميركياً لاحتجاز الناقلة مجدّداً بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وبالإضافة إلى قضية المعتقلين، برزت على السطح قضيتا أرباح إيران من عقد قديم لصفقة شراء دبابات بريطانية وملف المعتقلين البريطانيين في إيران، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

وكانت المحكمة العليا في لندن قضت الشهر الماضي بأنه لا يتعين على المملكة المتحدة دفع ما لا يقل عن 20 مليون جنيه إسترليني من أرباح صفقة دبابات بقيمة 387 مليون جنيه استرليني باعتها بريطانيا لإيران في عهد الشاه في السبعينات.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 مايو 2019

تأكيد سامٍ على تهيئة مناخ الاستثمارات

المزيد

25 يونيو 2015

تأكيد مشاركة 120 فريقا أهليا في منافسات الكرة الطائرة بـ"شجع فريقك"

المزيد

16 نوفمبر 2018

أول تعليق لنجل جمال خاشقجي بعد تأكيد قتل والده وتقطيع الجثة

المزيد

20 أكتوبر 2018

ماذا قالت خطيبة جاشقجي بعد تأكيد مقتله داخل القنصلية السعودية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تطبيق جديد لعملاء "الطيران العماني" بالتعاون مع "سمارت كارجو"

الاقتصاد - شركات ومناقصات

مرادم "بيئة" تستقبل 30 ألف طن من النفايات خلال أيام عيد الأضحى

المحليات - أخبار

وزير "التنمية" يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.. والمواد تمنع "الممارسات التقليدية" الضارة بالصحة

المحليات - أخبار

13 سبتمبر انطلاق صافرة "كأس السوبر".. و10 آلاف ريال بانتظار بطل "الاتحاد"

رياضة - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل في يوليو.. والحصة الأكبر للصين بنمو 7.98%

الاقتصاد - محلي

2.6% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

بالفيديو .. إعلان "صادم" في شوارع الكويت والسلطات تتدخل

منوعات - من هنا وهناك

العيد الاثنين في 20 دولة حول العالم

دولي - أخبار

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة