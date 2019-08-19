عِشتار على خدودكِ تُكتـبُ الأشعارُ



محمد الفهد| العراق

عشتــارُ يا لــونَ الحياةِ وعطرها

و جمـــالُ هذا الكـــونِ يا عشتارُ

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تتوسّــديــنَ الحــبَّ في عنـوانــــهِ

وعلى خـــدودكِ تُكتـــبُ الأشعــارُ

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لكِ فـي القـلـوبِ مكانـةٌ مرموقـــةٌ

و حضـــارةٌ منـهــا يطــلُّ نهــــارُ

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الوردُ في شفتيكِ يضحكُ للمنــى

و علــى جـبينكِ تطلـــعُ الأقــمارُ

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عـشتارُ يأخـذني جـمالكِ عاشـــقا ً

في كلِّ فصـــلٍ حــولــهُ أمطـــارُ

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خيراتُ هذي الأرضِ ملحُ ترابها

كتبــتهُ قبــــلَ مجيئـــكِ الأســــفارُ

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فغـدوتِ سيّدةَ الجــمالِ و صـوتهُ

وعلــى يديـــكِ تغـــرّدُ الأطيــارُ