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عِشتار على خدودكِ تُكتـبُ الأشعارُ

الإثنين 19 أغسطس 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

عِشتار على خدودكِ تُكتـبُ الأشعارُ


محمد الفهد| العراق

عشتــارُ يا لــونَ الحياةِ وعطرها
و جمـــالُ هذا الكـــونِ يا  عشتارُ
//
تتوسّــديــنَ الحــبَّ في عنـوانــــهِ
وعلى خـــدودكِ تُكتـــبُ الأشعــارُ
//
لكِ فـي القـلـوبِ مكانـةٌ مرموقـــةٌ
و حضـــارةٌ منـهــا يطــلُّ نهــــارُ
//
الوردُ في شفتيكِ يضحكُ للمنــى
و علــى جـبينكِ تطلـــعُ الأقــمارُ
//
عـشتارُ يأخـذني جـمالكِ عاشـــقا ً
في كلِّ فصـــلٍ حــولــهُ أمطـــارُ
//
خيراتُ هذي الأرضِ ملحُ ترابها
كتبــتهُ قبــــلَ مجيئـــكِ الأســــفارُ
//
فغـدوتِ سيّدةَ الجــمالِ و صـوتهُ
وعلــى يديـــكِ تغـــرّدُ الأطيــارُ

 

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