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فصامٌ حائر

الإثنين 19 أغسطس 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

فصامٌ حائر


سماح الضاهر | سوريا

ضاعت هويةُ المكانِ
 أم هويتنا يا صديقي ؟
هل سقطت كما سقطَ تاريخنا المزيف
متخبطٌ هو ... في زمنِ اللا عودة  
ونحن نبتسمُ و نحملُ سِجنُنا معنا
 أينما ذهبنا
الجهلُ يعششُ في عقولنا
مقوقعةُ... مقولبةٌ .. حياتُنا
في قَلقلةِ الأمسِ و الحاضر
في أزقةِ اللا منطق
فصام حائرٌ يجَترُنا بصمت
نذوي كما تذوي الزهورُ
 في صحراءٍ من  التناقضات
الفضيلةُ عباءةٌ نرتديها بعناية
متروكةٌ هيَ في سراديبِ الظلمة
 تعششُ في خلايا الأنا فقط
بين معمعةِ مجتمعٍ مبنيٌ على الزيف
وخطايا تثورُ  لتزيدَ تبرجاً و تبريراً
كلُ شيءٍ مباحٌ في عالمِ الحقيقة
و نحنُ كما نحن
عدونا منا وفينا
فأعد لي أملاً يزهرُ  فيه الإنسان
و تُقتل فيه الأنا .

 

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