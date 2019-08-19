وصــــــايا للإنسان!



شعر: د. شعبان عبد الجيِّد

لا تبتئس..... أنتَ الذي تَهَبُ الحــــياةَ حــياتَها

بيـــديكَ تملكُ أمـــرَها: دورانَـــــها وثبـــاتَـــها

//

إياك تَبخَس قــــدرَ نفسِك يا رفيـقي في الكــفاح

فبدون سعيك في الصباح تموت أحـلامُ الصباح

//

قم واكتشف طـاقات ذاتِكَ .. إن ذاتَــك معجـزة

أنت المكلَّــفُ بالمُحـــال.. وقـــادرٌ أن تُنجــزَه

//

لا تستهن وتــــقلْ لنفسِـكَ : لستُ إلا واحـــــدا

فأبــــوك آدمُ فــي البداية كان فـــرداً واحــــدا

//

سيجيء بعدك ألفُ جــــيلٍ مثل من كانوا هنا

وتظــــلُّ وحـدك كائناً فــذاً .... فلســتَ الهيِّنا

//

قد يشبهونك في الملامحِ والخلائق والصفات

وتــظــلُّ أنت نسيــجَ وَحدِكَ بين كلِّ الكائنات

//

كن في الوجودِ أخا الوجودِ وعش حياتَك مبصرا

لا حــــائراً أعـــمى ولا عبـــدَ الــقيـــودِ مسيَّــرا

//

دع عنك خـــوفَ العاجزين وحَـــيْرةَ المتلجلــجِ

وانشر شِـراعَك في العُباب وخذ طريقَك وانهَجِ

//

طهِّر عزيمتَك القويـــةَ من مخــــاوف عُــــزلتِك

واخــرج إلى الــدنيا وأسمِعها ملاحــمَ قصَّــــتِك

//

سِــــر مطمئناً ... لا تَخَــف مما يُـــخَبِّئُـه الغــــدُ

إن الغــــدَ الآتــي بعيــــــدٌ ... والمخاوفُ أبْعـــدُ

//

دع ما يُسطَّرُ فـــــي الغيوبِ لأمر عـلام الغيوب

إن الغيوبَ رحيمةٌ جــــــــداً .. ويومُكَ لا يؤوب

//

من صُنــع أوهــــامِ الفتى ما قـــد يـــكابدُه الفتى

فَعِشِ الحياةَ ولا تخــف ممـا مضى أو مـا أتــى

//

الحُـــزن هَـــــمٌّ فاطَّـــرِحْهُ .. ولا تُصِخْ لمتاعِبِك

لا تكتئبْ وامسح دمـــــــوعَكَ فالسرورُ يليقُ بك

//

لا تندَمنَّ عــــــلى الذي ســــــرَقَ الزمان وآلمَكْ

ما ضاع من أيامِ عمرِك كلُّ مـــا قـــــــــد علَّمك

//

سِرْ واثقَ الخطواتِ واصعَد في دروب السالكين

سابق أولي الههمِ الكبارِ ولا تكن فــي الخــاملين

//

فتش عـــــن الدرب الذي لم يمشِ فيه السائـرون

واصنع بجُـــرأة رائــدٍ ما حـــــار فيه الآخـرون

//

لا تكترث بذوي المناصبِ والمكاسبِ من حرام

أنت الـغنيُّ بما اكتسبتَ وهم طَغــامٌ في رَغــام

//

لا يُؤيِسَنَّك أن يكـــــونَ أخــــو الغبــاءِ منعَّــــما

كم تافــهٍ رَجَـــــعَ الـــــوراءَ وكان قبـــلُ مـقدَّما

//

لا ينفعُ الجــهلاءَ ما جمعوا من المـــال الوفـيــر

يفنى الـــذي كنــزوا ويبـــقى ذلك العلـمُ البصير

//

زمنُ المحبَّة قــــد أَهَــــلَّ .... فَعِشْ بقلبٍ عاشقِ

ودِّع عصورَ الحــــــــقدِ واترك خلقَها للخــــالِقِ

//

أبـــدِع وجــدد وابتكر ...... فالســبق للمتجـــددِ

سِــر... لا تقف... إن الطـريق تضيق بالمتبلِّدِ

//

ســافر ترحَّل واغترِبْ .. ودع الأسَى للـــزامِـرِ

غــامِرْ وخاطــــر واقتحم .. ما فاز غيرُ مغامِرِ

//

أنت الوجـــودُ جميعُه.. لولاك ما هـذا الوجـود؟

مـاذا الذي يعنيه بعدَك؟ ما الفناء ؟ وما الخلود؟

//

الكـونُ بعدك جـــملةٌ خـرساءُ مبهَمةُ الحــروف

بك تستحــيلُ ثــمارُه النــفِـراتُ دانيةَ القــطـوف

//

كن واثـــقاً أن الحـــــياة مديـــنةٌ لك بالكــثيـــر

لـــولاك ما دارت رحاها واستـقام لها المـسير

//

أنت الكريمُ .. فلا تَــهُن لمن استبدَّ ومن بــغى

فالظلم أهـــوَنُ ما يكون إذا تجبَّـــر أو طــغــى

//

أنت الــــذي ســوَّاك ربُّكَ منــذ كنتَ مُـكَــرَّما

ثم اصطفاك بما حـــباك فكنت أنــت الأعلـما

//

فاقـــرأ وفكِّـر واعتقد... واجَــهر برأيك للدُّنَـى

وعِشِ الحياة كما تشاءُ... وقـــل لها : إنـي هنا

//

كُن مُسهِماً كُن مُلْهِماً.... كُن قـــــائداً كُن رائداً

لا تَــرضَ بالـدور الـضئيلِ وعِشْ حياتكَ سيِّدا

//

واعــلم يقيــناً أن دَورَكَ ليــس يُحسِنُه سِــــواك

فإذا رحلتَ عن الوجـود إلى مَدى فاترك شذاك !