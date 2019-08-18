ملتقى "راقٍ بأخلاقي" يناقش آليات الاستفادة من الثروة الشبابية في تنمية الوطن.. غدًا

صلالة - الرؤية

يرعى سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى، غدا الثلاثاء، انطلاق ملتقى "راق بأخلاقي"، والذي تنفذه جمعية المرأة العمانية في صلالة، ويحمل ملتقى هذا العام شعار "الشباب ثروة وطن"، في إطار حرص القائمين على الملتقى لترسيخ المبادئ والقيم والأسس الأخلاقية التي دعا إليها ديننا الحنيف بين جيل الشباب.

وتهدف حملة "راقٍ بأخلاقي" التي تنظم الملتقى، إلى توعية جيل الشباب للابتعاد عن كل ما له شأن في التأثير على سلوكياتهم من عادات دخيلة، وإعادة النظر حولها وتداركها وتشجيع كافة المجتمع للتصدي لمثلها، لضمان تنشئة جيل واعٍ بأهمية التمسك بتعاليم الدين الحنيف ومؤمنٍ بأهمية خدمة وطنه ونبذ كل العادات الدخيلة على مجتمعه.

وتسلط فعليات الحملة - ضمن أعمال الملتقى- الضوء على الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع، من خلال عدد من المحاضرات والندوات الهادفة والزيارات الميدانية التي ستشمل كافة ولايات محافظة ظفار للمناقشة والحوار والخروج بالحلول والتوصيات العملية القابلة للتطبيق.

ومن المقرر التنسيق مع الجمعيات الأهلية في ولايات محافظة ظفار لتوحيد الجهود وضمان نجاح أهداف الحملة بجانب إقامة المعارض الإرشادية والتطبيقات الإلكترونية لتفعيل أنشطة الحملة.

وتتمحور حملة "راق بأخلاقي" بشكل رئيسي حول ترسيخ المبادئ الأخلاقية وتحفيز المجتمع على الشراكة البناءة لنشر القيم الأخلاقيّة وتقديم حلول ناجحة للكثير من المشاكل التي تواجه الأفراد من خلال المحافظة على الثوابت الأخلاقية والتكامل بين النظرية والتطبيق سعيا نحو التغيير الإيجابي المنشود. وستركز الحملة على قيم الالتزام والانضباط والشعور بالمسؤولية وتقدير الذات والثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي والاحترام والتقدير للقوانين والأنظمة والمبادرة والتغيير الذاتي.

ومن المقرر أن يرعى حفل ختام فعاليات الحملة معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية.