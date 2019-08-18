الأحد, 18 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

ملتقى "راقٍ بأخلاقي" يناقش آليات الاستفادة من الثروة الشبابية في تنمية الوطن.. غدًا

الأحد 18 أغسطس 2019 08:23 م بتوقيت مسقط

ملتقى "راقٍ بأخلاقي" يناقش آليات الاستفادة من الثروة الشبابية في تنمية الوطن.. غدًا

صلالة - الرؤية 

يرعى سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس مجلس الشورى، غدا الثلاثاء، انطلاق ملتقى "راق بأخلاقي"، والذي تنفذه جمعية المرأة العمانية في صلالة، ويحمل ملتقى هذا العام شعار "الشباب ثروة وطن"، في إطار حرص القائمين على الملتقى لترسيخ المبادئ والقيم والأسس الأخلاقية التي دعا إليها ديننا الحنيف بين جيل الشباب.

وتهدف حملة "راقٍ بأخلاقي" التي تنظم الملتقى، إلى توعية جيل الشباب للابتعاد عن كل ما له شأن في التأثير على سلوكياتهم من عادات دخيلة، وإعادة النظر حولها وتداركها وتشجيع كافة المجتمع للتصدي لمثلها، لضمان تنشئة جيل واعٍ بأهمية التمسك بتعاليم الدين الحنيف ومؤمنٍ بأهمية خدمة وطنه ونبذ كل العادات الدخيلة على مجتمعه.

وتسلط فعليات الحملة - ضمن أعمال الملتقى- الضوء على الظواهر والسلوكيات السلبية في المجتمع، من خلال عدد من المحاضرات والندوات الهادفة والزيارات الميدانية التي ستشمل كافة ولايات محافظة ظفار للمناقشة والحوار والخروج بالحلول والتوصيات العملية القابلة للتطبيق.

ومن المقرر التنسيق مع الجمعيات الأهلية في ولايات محافظة ظفار لتوحيد الجهود وضمان نجاح أهداف الحملة بجانب إقامة المعارض الإرشادية والتطبيقات الإلكترونية لتفعيل أنشطة الحملة.

وتتمحور حملة "راق بأخلاقي" بشكل رئيسي حول ترسيخ المبادئ الأخلاقية وتحفيز المجتمع على الشراكة البناءة لنشر القيم الأخلاقيّة وتقديم حلول ناجحة للكثير من المشاكل التي تواجه الأفراد من خلال المحافظة على الثوابت الأخلاقية والتكامل بين النظرية والتطبيق سعيا نحو التغيير الإيجابي المنشود. وستركز الحملة على قيم الالتزام والانضباط والشعور بالمسؤولية وتقدير الذات والثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والعمل الجماعي والاحترام والتقدير للقوانين والأنظمة والمبادرة والتغيير الذاتي.

ومن المقرر أن يرعى حفل ختام فعاليات الحملة معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 مايو 2018

ملتقى الطب البيطري يناقش تحديات الاستثمار في الثروة الحيوانية

المزيد

03 مارس 2015

المؤتمر الدولى للقضايا الصحيّة يناقش آليات التعاون لمكافحة السرطان في الوطن العربي

المزيد

23 مارس 2016

"منتدى الاستثمارات المشتركة لصناديق الثروة السيادية" يناقش سبل تنمية الاقتصاد ويبحث الفرص الاستثمارية في السلطنة

المزيد

05 سبتمبر 2018

الثروة الشبابية في خطر!

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مرادم "بيئة" تستقبل 30 ألف طن من النفايات خلال أيام عيد الأضحى

المحليات - أخبار

وزير "التنمية" يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.. والمواد تمنع "الممارسات التقليدية" الضارة بالصحة

المحليات - أخبار

13 سبتمبر انطلاق صافرة "كأس السوبر".. و10 آلاف ريال بانتظار بطل "الاتحاد"

رياضة - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل في يوليو.. والحصة الأكبر للصين بنمو 7.98%

الاقتصاد - محلي

2.6% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني

الاقتصاد - محلي

العثور على غريق بحر الأشخرة مفارقا للحياة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. إعلان "صادم" في شوارع الكويت والسلطات تتدخل

منوعات - من هنا وهناك

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

العيد الاثنين في 20 دولة حول العالم

دولي - أخبار

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة