55 مشاركاً في مُلتقى الرستاق الشبابي الثاني "تمكين"

الرستاق - طالب المقبالي- خديجة السيابية

انطلقت أمس فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الرستاق الشبابي الثاني "تمكين"، وذلك بمشاركة 55 مشاركًا ومشاركة للفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً من مختلف مناطق السلطنة تحت مظلة اللجنة الشبابية بنادي الرستاق الثقافي والذي يستمر خمسة أيام.

ويقام الملقتى بقاعة دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق ويهدف إلى بناء جيلٍ قادرٍ على مواكبة المتغيرات ومساعدة الشباب على اكتشاف ذواتهم وقدراتهم وإبداعاتهم، إضافةً إلى إكسابهم روح التعاون مع الآخرين، عن طريق خلق جو ترفيهي وتثقيفي يساعد على تحفيز الشباب وحشد هممهم وطاقاتهم وتنمية أفكارهم الإبداعية.

وقال المهندس هارون بن ناصر العوفي عضو اللجنة الشبابية إنّ فكرة هذا الملتقى جاءت من أجل اكتشاف وتطوير المهارات والقدرات الابتكارية لدى الشباب والتي تشمل الجانب الثقافي والتعليمي والترفيهي من خلال الأنشطة التي تساهم في اكتشاف قدرات الشباب ومواهبهم وتعمل على تطويرها وإبراز دورهم عن طريق تهيئة كافة الإمكانات والسبل لتحفيزهم باعتبارهم الجزء الأكبر في بناء هذا المجتمع.

ويشتمل الملتقى على تعريف المشاركين ببرنامج الملتقى واللجنة الشبابية، وكذلك تفاصيل المسابقات المطروحة بين الفرق. وقدم المهندس هارون العوفي فقرة "كسر الجليد" كفقرة ترفيهية لتحقيق انسجام وتآلف المشاركين مع بعضهم البعض، وذلك ضمن فقرات برنامج الافتتاح. وتخلل البرنامج مجموعة من الفقرات الأخرى؛ حيث قدم عبدالناصر الصائغ حلقة حول "مهارات التفكير الإبداعي"، تناول فيها عدة محاور أهمها مفهوم التفكير الإبداعي، ومهارات الإبداع، وبعض الجوانب المتعلقة بالتفكير الإبداعي.

وتوالت فقرات البرنامج التي تضمّنت ورشة التسويق وماهيّته، مصحوبة بمسابقة تم طرحها على جميع المجموعات المتنافسة. وقدّم الطالب اليقظان الهنائي مسابقة "تحدي تواريخ الأيام" والتي هدفت إلى تنمية قدراتهم العقلية والتفاعل مع الآخرين بشكل سريع.

وأكّدت ضحى بنت علي المجينية إحدى المُنظِمات للمتلقى أنّ هذا الملتقى في نسخته الثانية جاء امتدادًا للنسخة الأولى والتي حرص القائمون عليها لتكون نُسخة متجددة، ومتنوعة بمحتواها من ورش تدريبية وحلقات تعليمية ومسابقات ثقافية للشباب الذين يمثلون صُناع الغد ومستقبل هذا الوطن.