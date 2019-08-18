الأحد, 18 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

55 مشاركاً في مُلتقى الرستاق الشبابي الثاني "تمكين"

الأحد 18 أغسطس 2019 08:22 م بتوقيت مسقط

55 مشاركاً في مُلتقى الرستاق الشبابي الثاني "تمكين"

 

الرستاق - طالب المقبالي- خديجة السيابية

انطلقت أمس فعاليات النسخة الثانية من ملتقى الرستاق الشبابي الثاني "تمكين"، وذلك بمشاركة 55 مشاركًا ومشاركة للفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً من مختلف مناطق السلطنة تحت مظلة اللجنة الشبابية بنادي الرستاق الثقافي والذي يستمر خمسة أيام.

ويقام الملقتى بقاعة دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق ويهدف إلى بناء جيلٍ قادرٍ على مواكبة المتغيرات ومساعدة الشباب على اكتشاف ذواتهم وقدراتهم وإبداعاتهم، إضافةً إلى إكسابهم روح التعاون مع الآخرين، عن طريق خلق جو ترفيهي وتثقيفي يساعد على تحفيز الشباب وحشد هممهم وطاقاتهم وتنمية أفكارهم الإبداعية.

وقال المهندس هارون بن ناصر العوفي عضو اللجنة الشبابية إنّ فكرة هذا الملتقى جاءت من أجل اكتشاف وتطوير المهارات والقدرات الابتكارية لدى الشباب والتي تشمل الجانب الثقافي والتعليمي والترفيهي من خلال الأنشطة التي تساهم في اكتشاف قدرات الشباب ومواهبهم وتعمل على تطويرها وإبراز دورهم عن طريق تهيئة كافة الإمكانات والسبل لتحفيزهم باعتبارهم الجزء الأكبر في بناء هذا المجتمع.

ويشتمل الملتقى على تعريف المشاركين ببرنامج الملتقى واللجنة الشبابية، وكذلك تفاصيل المسابقات المطروحة بين الفرق. وقدم المهندس هارون العوفي فقرة "كسر الجليد" كفقرة ترفيهية لتحقيق انسجام وتآلف المشاركين مع بعضهم البعض، وذلك ضمن فقرات برنامج الافتتاح. وتخلل البرنامج مجموعة من الفقرات الأخرى؛ حيث قدم عبدالناصر الصائغ حلقة حول "مهارات التفكير الإبداعي"، تناول فيها عدة محاور أهمها مفهوم التفكير الإبداعي، ومهارات الإبداع، وبعض الجوانب المتعلقة بالتفكير الإبداعي.

وتوالت فقرات البرنامج التي تضمّنت ورشة التسويق وماهيّته، مصحوبة بمسابقة تم طرحها على جميع المجموعات المتنافسة. وقدّم الطالب اليقظان الهنائي مسابقة "تحدي تواريخ الأيام" والتي هدفت إلى تنمية قدراتهم العقلية والتفاعل مع الآخرين بشكل سريع.

وأكّدت ضحى بنت علي المجينية إحدى المُنظِمات للمتلقى أنّ هذا الملتقى في نسخته الثانية جاء امتدادًا للنسخة الأولى والتي حرص القائمون عليها لتكون نُسخة متجددة، ومتنوعة بمحتواها من ورش تدريبية وحلقات تعليمية ومسابقات ثقافية للشباب الذين يمثلون صُناع الغد ومستقبل هذا الوطن.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 أغسطس 2019

تواصل الاستعدادات لإطلاق "ملتقى الرستاق الشبابي الثاني"

المزيد

29 أغسطس 2018

تواصل فعاليات ملتقى الرستاق الشبابي الأول

المزيد

27 أغسطس 2018

ملتقى الرستاق الشبابي الأول ينمي المهارات العلمية للمشاركين

المزيد

03 سبتمبر 2018

وصلات إنشادية وطنية بختام ملتقى الرستاق الشبابي الأول

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

مرادم "بيئة" تستقبل 30 ألف طن من النفايات خلال أيام عيد الأضحى

المحليات - أخبار

وزير "التنمية" يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.. والمواد تمنع "الممارسات التقليدية" الضارة بالصحة

المحليات - أخبار

13 سبتمبر انطلاق صافرة "كأس السوبر".. و10 آلاف ريال بانتظار بطل "الاتحاد"

رياضة - محلي

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل في يوليو.. والحصة الأكبر للصين بنمو 7.98%

الاقتصاد - محلي

2.6% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني

الاقتصاد - محلي

العثور على غريق بحر الأشخرة مفارقا للحياة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. إعلان "صادم" في شوارع الكويت والسلطات تتدخل

منوعات - من هنا وهناك

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

العيد الاثنين في 20 دولة حول العالم

دولي - أخبار

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة