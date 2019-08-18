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البرازيلي إلكيسون ضمن تشكيلة منتخب الصين!

الأحد 18 أغسطس 2019 08:15 م بتوقيت مسقط

البرازيلي إلكيسون ضمن تشكيلة منتخب الصين!

 

هونج كونج - رويترز

بات المهاجم إلكيسون -المولود في البرازيل- قريبا من أن يصبح أول لاعب لا تنحدر أصوله من الصين، ويمثل منتخبها لكرة القدم، بعد أن سجله الاتحاد الوطني من أجل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم الشهر المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي للعبة -عبر موقعه على الإنترنت- عن انضمام إلكيسون إلى تشكيلة الصين لتنتهي أسابيع من التكهنات بشأن دخول اللاعب البالغ عمره 30 عاما قائمة المدرب مارتشيلو ليبي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022 عقب حصوله على الجنسية الصينية. وسهلت السلطات الصينية قواعد ضم اللاعبين لمنح ليبي فرصة لقيادة المنتخب لكأس العالم لأول مرة منذ مشاركته الوحيدة في 2002.

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