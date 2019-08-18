الأحد, 18 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
41 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

اتصال دائم للمؤسسات عبر "مكتبي +" من "أوريدو"

الأحد 18 أغسطس 2019 06:25 م بتوقيت مسقط

اتصال دائم للمؤسسات عبر "مكتبي +" من "أوريدو"

مسقط – الرؤية

تواصل Ooredoo توفير خدمة "مكتبي +" لتمكين المؤسسات والشركات من البقاء على اتصال دائم في مختلف الأوقات وتعزيز تطور أعمالهم، تأكيداً لكونها الشريك الرقمي الأمثل في السلطنة.

وتهدف الخدمة التي تم تصميمها لتوفير حلول اتصالات مثرية بقيمة مُخفضة لدعم مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي بالسلطنة من خلال توفير إنترنت لا محدود على الخط الثابت بسرعة 10 ميجابت لكل ثانية مع خطوط هاتف نقال إضافية.

وقال سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة في Ooredoo: تم تصميم خدمة "مكتبي +" لدعم الشركات والمؤسسات في مسيرتهم نحو التحول الرقمي. ففي Ooredoo نؤمن بأن بقاء مجتمع رواد الأعمال على اتصال دائم أمر بغاية الأهمية لتعزيز نمو أعمالهم وللوصول لكافة إمكانياتهم بسهولة ويسر. وستوفر هذه الخدمة ذات التكلفة المخفضة والمميزات المتعددة لعملائها خدمة انترنت ذات جودة عالية ودون انقطاع.

وتتوفر خدمة "مكتبي +" للعملاء الحاليين والجدد بعقود لمدة عام واحد بقيمة 50 ريالا عُمانيا شهرياً فقط. وتضم قائمة المزايا التي توفرها إنترنت عالي السرعة وخطا ثابتا وأربعة خطوط للهاتف النقال مع دقائق وبيانات ومكالمات مجانية بين الموظفين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 ديسمبر 2018

اتصال دائم بأسعار مخفضة عبر خدمة "جواز أوريدو"

المزيد

16 يناير 2019

ضيوف السلطنة على اتصال دائم مع باقات "أوريدو"

المزيد

31 يوليو 2019

باقات جديدة من "أوريدو" للبقاء على اتصال دائم

المزيد

05 مارس 2018

"أوريدو" تطلق "بيانات على الحساب" لضمان اتصال دائم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

إنتاج السلطنة من النفط يتجاوز 30 مليون برميل في يوليو.. والحصة الأكبر للصين بنمو 7.98%

الاقتصاد - محلي

2.6% ارتفاعا بمؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني

الاقتصاد - محلي

العثور على غريق بحر الأشخرة مفارقا للحياة

المحليات - أخبار

السلطنة تشارك في مراسم التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية في السودان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إنشاء 3 مستشفيات بأقل من 300 مليون ريال

المحليات - أخبار

مواطنون ومقيمون: الإجازات الطويلة فرصة لتنشيط السياحة الداخلية.. ونقص الخدمات أبرز التحديات

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. إعلان "صادم" في شوارع الكويت والسلطات تتدخل

منوعات - من هنا وهناك

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

العيد الاثنين في 20 دولة حول العالم

دولي - أخبار

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة