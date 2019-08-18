اتصال دائم للمؤسسات عبر "مكتبي +" من "أوريدو"

مسقط – الرؤية

تواصل Ooredoo توفير خدمة "مكتبي +" لتمكين المؤسسات والشركات من البقاء على اتصال دائم في مختلف الأوقات وتعزيز تطور أعمالهم، تأكيداً لكونها الشريك الرقمي الأمثل في السلطنة.

وتهدف الخدمة التي تم تصميمها لتوفير حلول اتصالات مثرية بقيمة مُخفضة لدعم مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي بالسلطنة من خلال توفير إنترنت لا محدود على الخط الثابت بسرعة 10 ميجابت لكل ثانية مع خطوط هاتف نقال إضافية.

وقال سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة في Ooredoo: تم تصميم خدمة "مكتبي +" لدعم الشركات والمؤسسات في مسيرتهم نحو التحول الرقمي. ففي Ooredoo نؤمن بأن بقاء مجتمع رواد الأعمال على اتصال دائم أمر بغاية الأهمية لتعزيز نمو أعمالهم وللوصول لكافة إمكانياتهم بسهولة ويسر. وستوفر هذه الخدمة ذات التكلفة المخفضة والمميزات المتعددة لعملائها خدمة انترنت ذات جودة عالية ودون انقطاع.

وتتوفر خدمة "مكتبي +" للعملاء الحاليين والجدد بعقود لمدة عام واحد بقيمة 50 ريالا عُمانيا شهرياً فقط. وتضم قائمة المزايا التي توفرها إنترنت عالي السرعة وخطا ثابتا وأربعة خطوط للهاتف النقال مع دقائق وبيانات ومكالمات مجانية بين الموظفين.