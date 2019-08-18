

علي جمعة الكعود | سوريا

سرُّ الأصالةِ والجــــــمال ِعُمانُ

سرٌّ تنــوءُ بحمْــلهِ الأكـــــوانُ

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الســـحرُ يغْلفُها كأيِّ جميــــــلةٍ

وتفـرَّدتْ بالمعجزاتِ عُــــمانُ

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غجريّةٌ والّليلُ كحَّـــلَ جفْنـــــها

والشمسُ في أهدابــها عنوانُ

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ترتاحُ في ظلِّ الخليج من الهوى

وبها الخليــــجُ مولَّــهٌ هيـمانُ

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فتحارُ أينَ تفــرُّ من عشـّــــاقها

والعاشقونَ بأرْضــها سُكَّــانُ

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عزفتْ حكايتَها السماءُ فأمطرتْ

قيثارةً سكرتْ بهـــا الألحــانُ

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تربو عُمانُ على التـــلال أميـرةً

والأفْقُ قصـــرٌ والمدى تيجانُ

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تاريخُها الوضَّاءُ يوقــــدُ شمعةً

للعابرينَ فتشْـــرق الأزمـــانُ

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وصلالةٌ يلـــــدُ الخريفُ ربيعَهـا

وتشعُّ من قرطاسها الألــوانُ

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التائبونَ تولَّـــــــهوا بجمــــالها

والزاهدونَ بزهْدهمْ قد عانوا

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والشمسُ في نزوى تفكُّ ضفيرةً

كي تستحمَّ ومشْطُها الأفنــانُ

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وظُفارُ أسْفحُهُ تغازلُ غيــمةً

مرّتْ وترقبُ ظلَّها الخلـــجانُ

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عقدتْ على البحر الجبالُ قرانَها

والشاهدان محارةٌ وجُــــمانُ

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والبحرُ وشْوشةُ الصخورِ تُزيدهُ

طرباً فترقص حولَهُ الشـطآنُ

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وعُمانُ شقَّ المستحيلُ دروبَها

بين الجبال تلفُّـها الأحضـــانُ

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والنخلُ في الصحراءِ رمزُ عراقةٍ

بشموخهِ حتّى الثـــرى يزْدانُ

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جُمّارُهُ يهبُ الوجـــودَ حـلاوةً

وبسعْفــهِ قد دوِّنَ القــــرآنُ

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أَعُمانُ أنتِ قصيدةٌ شرقيّــــةٌ

وربابــــةٌ بدويـّــةٌ وكمـَـــــانُ

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لكِ في ضمير الشعر خيرُ مكانةٍ

إنْ جادَ بالوصف الجميل بيانُ

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كم قلّـــــدتْكِ مدائنٌ ومـدائنٌ

فسموتِ حين تهاوتِ البلـــدانُ

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ومقلـِّـدوكِ كنصفِ كأسٍ فارغٍ

لكنَّ حسنكِ نصْـفهُ المـــــلآنُ

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شِعري يظلُّ أمام سحْركِ عاجزاً

وبوصْفِ سحْـرٍ يعجزُ الإنسانُ