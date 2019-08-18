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عُـــمان

الأحد 18 أغسطس 2019 08:58 ص بتوقيت مسقط

عُـــمان


علي جمعة الكعود | سوريا

سرُّ الأصالةِ والجــــــمال ِعُمانُ          
سرٌّ تنــوءُ بحمْــلهِ الأكـــــوانُ
//
الســـحرُ يغْلفُها كأيِّ جميــــــلةٍ          
 وتفـرَّدتْ بالمعجزاتِ عُــــمانُ
//
غجريّةٌ والّليلُ كحَّـــلَ جفْنـــــها          
والشمسُ في أهدابــها عنوانُ
//
ترتاحُ في ظلِّ الخليج من الهوى        
وبها الخليــــجُ مولَّــهٌ هيـمانُ
//
فتحارُ أينَ تفــرُّ من عشـّــــاقها           
والعاشقونَ بأرْضــها سُكَّــانُ
//
عزفتْ حكايتَها السماءُ فأمطرتْ       
قيثارةً سكرتْ بهـــا الألحــانُ
//
تربو عُمانُ على التـــلال أميـرةً       
والأفْقُ قصـــرٌ والمدى تيجانُ
//
تاريخُها الوضَّاءُ يوقــــدُ شمعةً         
للعابرينَ فتشْـــرق الأزمـــانُ
//
وصلالةٌ يلـــــدُ الخريفُ ربيعَهـا       
وتشعُّ من قرطاسها الألــوانُ
//
التائبونَ تولَّـــــــهوا بجمــــالها            
والزاهدونَ بزهْدهمْ قد عانوا
//
والشمسُ في نزوى تفكُّ ضفيرةً     
كي تستحمَّ ومشْطُها الأفنــانُ
//
وظُفارُ أسْفحُهُ  تغازلُ غيــمةً            
مرّتْ وترقبُ ظلَّها الخلـــجانُ
//
عقدتْ على البحر الجبالُ قرانَها        
والشاهدان محارةٌ وجُــــمانُ
//
والبحرُ وشْوشةُ الصخورِ تُزيدهُ          
طرباً فترقص حولَهُ الشـطآنُ
//
وعُمانُ شقَّ المستحيلُ دروبَها           
بين الجبال تلفُّـها الأحضـــانُ
//
والنخلُ في الصحراءِ رمزُ عراقةٍ       
بشموخهِ حتّى الثـــرى يزْدانُ
//
جُمّارُهُ يهبُ الوجـــودَ حـلاوةً                  
وبسعْفــهِ قد دوِّنَ القــــرآنُ
//
أَعُمانُ أنتِ قصيدةٌ شرقيّــــةٌ                   
وربابــــةٌ بدويـّــةٌ وكمـَـــــانُ
//
لكِ في ضمير الشعر خيرُ مكانةٍ     
إنْ جادَ بالوصف الجميل بيانُ
//
كم قلّـــــدتْكِ مدائنٌ ومـدائنٌ               
فسموتِ حين تهاوتِ البلـــدانُ
//
ومقلـِّـدوكِ كنصفِ كأسٍ فارغٍ               
لكنَّ حسنكِ نصْـفهُ المـــــلآنُ
//
شِعري يظلُّ أمام سحْركِ عاجزاً         
وبوصْفِ سحْـرٍ يعجزُ الإنسانُ

 

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